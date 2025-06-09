涉非法經營賭博網站收外圍賭注　65歲男洗黑錢罪成判囚24月

警方網絡安全及科技罪案調查科人員於2020年11月，搗破一個外圍投注中心，涉嫌非法經營賭博網站並收受賭注，拘捕44人，其中12人被起訴，當中一名65歲男子否認「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（串謀洗黑錢）罪，今年3月接受審訊後，5月16日被判罪成，今日（9日）於區域法院被判囚24個月。



案中12名被告，分別被起訴多項「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」罪。除上述65歲男子外，其餘11名被告已先後被判囚5至29個月監禁。



區域法院。（資料圖片/黃浩謙攝）

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營非法外圍賭博活動及收受賭注屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判罰款500萬元及監禁7年。另外，任何人如租借戶口予其他人使用，無論是否知道有關戶口是否用作犯罪用途，均有機會觸犯洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。