今日新聞8分鐘｜男子為送外賣「跳車」｜洪水剛退 民眾洗劫零食店

有片｜將軍澳帝景灣單位起火 濃煙席捲半空 1人受傷疏散約50人

今日（21日）早上7時47分，警方接獲一名女子報案，指其位於將軍澳唐賢街23號帝景灣的單位房間發生火警。消防派出一條喉及一隊煙帽隊到場撲救，於早上8時15分將火救熄，疏散約50人。現場消息指，一對姊妹及一名外傭居住在涉事單位，其中一名36歲姓黃女戶主額頭及頭髮燒傷，救護員將她送往將軍澳醫院治理。

深圳水貝盜版Labubu金飾最低僅16元 商家暗售：查得嚴不敢擺出來

泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的人氣角色「Labubu」近年紅遍全球，日前更在深圳水貝黃金市場掀起「Labubu百元金飾搶購潮」，惟未獲官方授權引發侵權爭議。時隔一周，《香港01》記者於6月18日實地走訪水貝多個黃金集散地，發現Labubu金飾已難在檯面上見到，惟在「暗櫃」內仍有低調銷售。

PS Wedding結業｜166宗舉報涉190萬 海關拘男東主 結業日仍收錢

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration自上月26日起失去聯絡、社交媒體帳號停用，逾100對新人加入關注組追討，並向海關和消費者委員會投訴；同時，近10名員工稱被拖糧，上月向勞工處求助；亦有自稱工廈單位業主表示，該公司欠租超過10個月，涉款約40萬元。

網購騙案多女性中招 文員賣熨斗被呃百萬、交46萬保證金領2萬獎

網上購物騙案日益增加，警方於6月9至20日展開「黑劍」行動打擊網上購物騙案，偵破192宗相關騙案，拘捕118名本地男女，涉及騙款逾500萬元。而今年1月至5月警方已要求網購平台以及社交媒體平台移除超過33,900個懷疑由騙徒所使用的帳號和其專頁。警方在記者會中指，網購騙案中女性受害人人數比男性多，佔約六成；並講述了兩個網購騙案受害人的案件，呼籲市民提高警覺。

搭九巴送外賣錯過車站 情急開車門中環「跳車」 男乘客：好後悔

中環發生巴士乘客「跳車」驚險意外。今日（20日）晚上約7時33分，一輛101號線九巴駛經德輔道中近機利文街交界時，據報突有一名男乘客自行開啟車門「跳車」，幸他僅擦傷，並無大礙，拒絕送院。警方正調查事件。

廣東懷集洪水剛退爆「零元購」 零食店遭洗劫還嗆「報警沒用」

廣東肇慶懷集縣近日遭遇當地史上最大洪災，全縣多個鄉鎮受淹，災後復原工作尚在進行之際，卻傳出部分民眾藉機哄搶商店物資，引發輿論譁然。

國安法｜夏寶龍談修例風波｢說普通話被打｣ 一國兩制幾乎毀於一旦

國安法五周年｜港澳辦主任夏寶龍今日（21日）出席「香港國安法公布實施5周年論壇」，在主旨致辭時回顧過去香港沒有《香港國安法》的日子，指法例實施後香港維護國安不設防的歷史一去不復返，對推進一國兩制實踐很有意義。他回想修例風波期間，一國兩制幾乎毀於一旦，「在公共場合說普通話都被打」，反問哪有什麼安全，危害市民基本權利，形容國安法實施後法治恢復，正義得到伸張，市民期盼的生活回來了。

特朗普談歐洲伊朗核談判 稱歐方無助解決衝突 或支持以伊停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（6月20日）就以伊局勢回答傳媒問題，稱可能支持雙方停火，強調美國最不願做的就是派遣地面部隊，他還指以色列近期表現良好，而伊朗欠佳，強調正在給伊朗「最多兩週」的時間。

意大利博物館鑲千顆水晶「梵高椅」 男子為拍照坐爛櫈即逃

一名男子在參觀意大利馬費宮（Palazzo Maffei）時，為拍照坐上館內一張鑲滿數千顆施華洛世奇（Swarovski）水晶的「梵高椅」，導致展品被坐爛。男子隨即同女伴拔腿逃離現場，但整個過程卻被監視器拍下。所幸館方已將該藝術品修復，但目前尚未知修復費用多少，以及這對男女是否需對損失負責。