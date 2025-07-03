另類禮儀師｜無懼業界忌諱　願接奇難雜案　被同行視為怪獸

生老病死是人生必經階段，但不是每一個人都能夠走得有尊嚴，殯儀業也有種種忌諱，並非所有生意都願意接。流產胎是業內認為「邪到貼地」、「最驚嘅Case」，許多從業員都「耍手擰頭」，但「香港善終禮儀教室」三位禮儀師王堯斌（Ben）、李恒（Alfred）和李栢堯（Frankie）卻無懼行業的「禁區」，反其道而行接洽被同行視為「禁忌」的個案，例如獨居長者、因傳染病喪生的人，甚至連凶宅清潔也一併包辦，因而被同業視為「怪獸」。他們早前在社交平台分享處理流產胎的個案，引起不少關注，他們坦言殯儀業長做長有，行家大多取易不取難，「又唔係無生意，點解要做呢啲？留畀其他人做囉」，但他們看見那些被社會忽略、被行家規避的需要，認為殯儀業始終要「以人為本」，讓逝者安息，令生者安慰。



殯儀禮儀師Frankie、Ben和Alfred（左至右）希望讓每一個生命，在最後一程都能得到有尊嚴的送別。（羅敏妍攝）

無懼行內禁忌 為被忽略群體辦後事

早前流產胎無行家願意接手一事，引起網民關注，「香港善終禮儀教室」成員Alfred回憶當初接到電話一刻，已感受到對方的無助：「真係好慘，嗰日佢打電話嚟，第一句就問我：『有個流產胎，你哋做唔做？』，你已經感受到佢應該問過唔知幾多人，可能都拒絕咗佢話唔做。」

Alfred回憶當初接到流產胎兒個案那刻，感受到求助背後的無助。（楊凱力攝）

他解釋行家面對流產胎兒「耍手擰頭」的原因：「一來可能又冇咩錢賺，怕做得唔好，或者令到自己生意唔好。」中國傳統忌諱白頭人送黑頭人，長輩為後輩上香拜祭，恐嬰兒「受不起」，故不會在殯儀館設靈，只會在醫院或殮房做儀式後，直接將遺體送往墳場，即所謂「院出」，利潤極低。行內亦相信未受教育、未懂事的孩童靈魂較頑皮，會作弄生人，「有行家試過被佢（孩童靈魂）掹衫尾……迷信又好、真真假假又好，都真係有發生過呢啲事」，所以通常避之則吉。

他們社交平台帖文分享自己首次處理流產胎兒喪事的經歷，指摸着離世嬰兒那副大小僅如手掌的棺木，不禁手震。圖片並非文中離世者的棺木，只是教學用的空盒。（受訪者提供）

除了流產胎兒，獨居長者在家中離世的案件，以及愛滋病患者的喪禮，同樣是業界的「禁忌」。前者因發現時間過晚，遺體嚴重腐爛、惡臭瀰漫，甚至佈滿屍蟲，極難處理；而因已知感染愛滋病、丙型肝炎、狂犬病等的屍體會被標上黃色及紅色標籤，處理遺體時須採取額外預防措施。Alfred認為行家多數取易不取難，不願承接吃力不討好的個案，「又唔係無生意，點解要做呢啲？留畀其他人做囉」。

已知感染愛滋病、丙型肝炎、狂犬病等的屍體會被標上黃色及紅色標籤，處理時有各種限制。（衛生署網頁圖片）

但行家不願做的生意，三人卻百無禁忌一一接下，甚至連凶宅清潔也一併包辦，「（行家）有時當我哋係怪獸咁睇㗎」。Ben相信承接多元化工作是殯儀業未來趨勢：「人哋唔做，其實係唔係真係代表香港無呢啲需要呢？我覺得唔係。其實我哋都係想幫助呢啲有需要嘅人，去幫助一下佢哋。」

三人指獨居長者在家中離世的案件同樣是業界「禁忌」，許多同行接洽，然而他們連凶宅清潔也一併包辦。（受訪者提供）

拒「罐頭式」喪禮 開班授徒培育新血

他們認為殯儀為「福德行業」，屬人性化行業，應「以人為本」，要盡量配合家屬意願，並有感業界從業員良莠不齊，令喪事過於商業化，逐漸變得「罐頭式」，流程趨一式一樣。Ben感嘆：「好多人成日諗住『我做好我的本分，我只做我嘅嘢』，無著重別人嘅感受，漸漸地做到好機械化，麻木咗。」

Alfred坦言：「每個先人，佢嘅人生個個都獨一無二，唔應該全部都一樣」，反問：「你婚禮你都會人性化，點解依家喪禮會搞成咁呢？」Ben認為殯儀業要與時並進，他也接過跨性別人士的個案，會因應家屬要求調整儀式；他又舉例指現時有家屬辦追悼會，會拍片紀錄，「行內嘅睇法其實好多人一開始都好拒絕」，但他預計未來將會成為主流做法。

Ben和Alfred認為殯儀服務應「以人為本」、與時並進。（羅敏妍攝）

有一次他們的朋友為家人辦後事時，發現業界質素參差，就建議他們開辦課程培訓後輩。三人深有同感，亦認為香港人口老化，未來業界需求將大增，必然面臨人手不足的問題。其後機緣巧合下，有人邀請他們開班，三人遂著手準備教材，整理業界處理不同宗教喪葬的慣常做法，編製一套全面及統一的教材，並分初、中、高級三個課程，堂上除講解做法，提供練習及實習機會，希望透過課程培育出一批有心的喪禮統籌師，打破行業固有的「禁忌」與「罐頭式」服務模式，傳承他們相信的價值。

由於朋友為家人辦後事時，發現業界質素參差，遂建議他們開辦課程培訓後輩。（羅敏妍攝）

殯儀業年輕化 未來服務質素或先於家族名號

以往要吸引年輕人投入殯儀業殊不容易，行內多由熟人介紹，近年社會愈見開放，生死教育愈來愈多，加上電影《破．地獄》大受歡迎，不少年輕人有意入行。然而他們認為殯儀業仍是重傳統觀念的行業，故他們挑選學員時亦有要求，年齡是其中一個重要考量，他們認為年紀太輕，較難獲得主家信任，「老人家會話：『弟弟你咁後生，你做咗幾耐？』人地呢啲說話已經代表對你無信心」。因此，他們也不鼓勵太年輕的人士踏入這行業。

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坊間盛傳殯儀業收入豐厚，報班的學員會否只貪圖搵快錢？Alfred指這行多勞多得，也要看際遇，但認為殯儀業是「以人為本」，只要服務好，始終會有生意，「唔好想成諗住搵錢，幫人行先」，讓每一個生命在最後一程都走得有尊嚴。

Ben坦言，目前殯儀業的主流依是「父傳子」或家族生意，部分從業者可能「學到半桶水」，服務良莠不齊，這不僅對逝者不敬，也會讓主家感到不滿。Ben認為對沒有家族背景的行外人而言，雖然初期可能在尋找生意上會遇到困難，不過他深信未來殯儀行業的發展方向必然是以優質服務為先，而非僅憑家族名號。