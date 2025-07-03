另類禮儀師｜入行十數載親歷光怪陸離事　悟靈堂上顯露人生成績表

禮儀師日夜穿梭於靈堂與墳場，看盡人生百態和悲歡離合，這份獨特的經歷，或許會令他們對生命有更深刻的體悟。而「香港善終禮儀教室」三位禮儀師王堯斌（Ben）、李恒（Alfred）和李栢堯（Frankie），已入行十數載，親歷靈堂上各種光怪陸離的事件：從主持黑道中人的喪禮被人「溫馨提點」、到見證主家親屬因爭產互掟花圈、大房二房太太禁止「三太太」到靈堂致祭……凡此種種不時在殯儀館發生，對他們而言，既是荒誕的人生劇，也是一種深刻的提醒，令他們對人生有了另一番領悟，Ben更概嘆：「我相信讀書有一張成績表，人去到人生嘅盡頭，其實都係一張成績表，你有無好好地去善用人生呢？你對家人怎樣呢？喺一個靈堂上好顯露出呢件事。」



「香港善終禮儀教室」成員Ben、Alfred及Frankie相識多年，近期有緣合作教班。他們受訪時講述自己入行的經歷，原來正如坊間所言，也是靠熟人介紹。原本任職印刷業的Frankie，因行業式微，經殯儀業友人引薦入行；而從事地產代理的Alfred，15年前因有任職「行街」的朋友急需人手，而受邀入行；Ben畢業後正值空檔，被從事殯儀業的遠親請他實習體驗一下，之後他觀察到香港人口持續老化，深信會長做長有，因此重投殯儀業。

殯儀禮儀師Ben、Alfred及Frankie入行10多年，在靈堂見證人生百態。（楊凱力攝）

看盡「靈堂大戰」 經歷黑道喪禮到家族糾紛

現時Ben和Alfred任職「行街」，即電影《破・地獄》中黃子華飾演的喪禮統籌師；Frankie則擔任堂官，負責主持喪禮。他們在殯儀業深耕十多年，早已見過無數生離死別和人生百態，娓娓道來在靈堂上目睹的光怪陸離。

最經典的當然是在靈堂爭產，Alfred曾目睹主家在靈堂上因爭家產大打出手，互相把花籃扔出靈堂，場面非常混亂，Alfred坦言「行街」不會介入家事，只能好言相勸：「始終老人家最後一程，都唔想見到你哋送佢走嗰陣發生咁嘅畫面。」但最終仍要報警處理。

Frankie也見識過一夫多妻家庭的「靈堂大戰」。他憶述當日大房和二房太太為丈夫舉殯，兩房陸續將花圈送抵靈堂，氣氛和諧。然而主家告訴Frankie，將有一名自稱「三太太」的女子前來，屆時堅決不讓對方進入靈堂。原來先人去世後，家人才揭發有「三太太」的存在。當「三太太」的花圈送到靈堂時，即被兩位太太拒之門外，其後「三太太」親身前來靈堂，與兩位太太在門外爭執，弄得相當難堪，最終「三太太」在友人勸說下離去。

Frankie和Alfred不時在靈堂上見證戲劇性場面。（楊凱力攝）

Frankie入行16年，處理過約4800個喪禮，擔任萬國殯儀館首席堂倌期間，更曾為已故賭王何鴻燊的二房太太藍瓊纓、著名專欄作家林燕妮，以及資深演員曾守明等名人主持喪禮，他坦言與名人家屬溝通良好，並無壓力。惟獨數年前，他被委派處理一個黑道中人的喪禮，印象特別深刻，因為一位「行街」遞給他扶靈及公祭名單時，特別提醒：「你小心啲讀，唔好讀錯名，如果唔係我都保你唔住。」令身經百戰的Frankie壓力倍增，深怕出錯會惹禍上身，笑道：「真係一個字都唔可以讀錯讀漏。」

除了處理靈堂紛爭，Alfred也遇過主家的特殊要求。他指，有主家因篤信風水，希望將先人遺體的調轉安放，將頭擺在棺尾位置，「咁樣會令到佢屋企啲後人運勢會好啲」。面對這種情況，Alfred會向主家解釋慣常的安放方式，但倘若對方堅持，仍會按主家意願照辦。

Alfred指有主家因篤信風水，希望將先人遺體的調轉安放，將頭擺在棺尾位置。（羅敏妍攝）

穿梭生死之間見百態 自省珍惜當下

禮儀師見盡生離死別，會否也感到麻木？Ben坦言，數年前辦理一場喪事，也不禁情緒激動，只是為了保持專業，才強忍淚水。當時他為一位年僅40歲的男士辦理後事，逝者生前熱愛工作，對家人無微不至，一次工作後回家小睡片刻，從此一睡不醒。Ben指逝者遺下3個年幼子女，回憶當日靈堂上除了遺孀悲痛欲絕，其子女、家人、朋友、同事齊聚靈堂時，眾人泣不成聲，場面非常傷感。

Ben說雖然人死如燈滅，但每人背後的故事都是獨特的。（楊凱力攝）

這些年來，三人經常往返殯儀館和墳場，在靈堂穿梭，見盡生榮死哀，有人兒孫滿堂，有人因不良嗜好導致家庭破裂，無人送行，凡此種種是一場人生劇，也是一個警剔，令他們對人生亦有另一番領悟，Ben概嘆：「我相信讀書有一張成績表，人去到人生嘅盡頭，其實都係一張成績表，你有無好好地去善用人生呢？你有沒有做好呢？或者你對家人怎樣呢？喺一個靈堂上好顯露出呢件事。」

Ben形容靈堂猶如一個派發人生成績表的地方。（楊凱力攝）

及時行樂、珍惜眼前人，是老掉牙的道理，但Ben認為重點是如何實踐：「珍惜眼前人，但點樣珍惜？點去做呢件事，每一個人都有唔同方法去演繹。」他現時會經常打電話與父母聊天，關心他們，「唔單止係金錢、經濟性嘅關心，實質嘅關心，約佢哋吃飯見面，我覺得呢件事很著重，對我嚟講好重要」。