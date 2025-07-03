另類禮儀師｜咖啡師因靈異經歷盼轉跑道　中環人受子華神啟發報班

「香港善終禮儀教室」三位成員王堯斌（Ben）、李恒（Alfred）和李栢堯（Frankie）有感殯儀服務良莠不齊、業內人手不足，遂開辦課程培育新人，課程吸引各行各業的學員，包括文職、社工、金融專才及咖啡師等，有人希望透過修讀課程轉行；有人想了解對殯儀業現況，為服務的對象提供更多資訊；有人期盼對生死議題有更深刻的認識，既可以助人，亦讓自己的生命變得更有意義。而導師Ben、Alfred和Frankie則希望培訓「一班真係有心人，好好地去善待先人、善待家屬」，讓逝者有尊嚴走完人生最後一程。



三人在課堂上教授學員不同宗教信仰的靈位設計。（羅敏妍攝）

由理論到實踐 旨讓學員認識殯儀工作

「香港善終禮儀教室」開辦的統籌師課程分初、中、高班，涵蓋行業基本認知到實務操作，並會提及喪禮流程及不同宗教的祭祀儀式等，亦為學員提供實習機會。由於「香港善終禮儀教室」三位成員Ben，Alfred和Frankie分別擔任行街及堂官，上堂時會按著各自的專業向學員講解業內的情況。

不過他們挑選學員時，亦會避免一些年紀太輕的人士，因為較難獲得主家信任。他們坦言有意投身這行業的人，多數關心有否遇到靈異經歷，以及收入如何等，Alfred坦言業內人士大多信有鬼神，但未必人人曾經見鬼；至於收入多寡，他直言多勞多得，也要看際遇，部分行街可月賺十多萬元，但他認為「唔好想成諗住搵錢，幫人行先」，只要服務好，始終會有生意。

Ben、Alfred和Frankie會按著各人擅長的範疇教授學員。（羅敏妍攝）

採訪當日，是統籌師課程初班第一堂，報讀的學員包括社工、文職、咖啡師及等，不一而足，並非所有學員都想轉行，有人希望透過學習更好理解生死議題，甚至為自己的人生後半場尋找意義。

受《破．地獄》啟發 金融專才冀轉型尋求人生意義

在中環一間金融機構從事風險管理及項目統籌的Terry，已年屆中年，坦言對現有工作感到厭倦，直言「做了很多年，很悶，唔想喺商業社會做啲咁大壓力嘅嘢」。身為天主教徒的他，素來對生死議題深感興趣，亦喜歡研讀佛教及基督教書籍，過去也曾報讀有關生死議題的課程。他更直言，受到電影《破．地獄》中黃子華飾演的「行街」角色啟發，促使他開始思考人生下半場的方向。

Terry向來生死議題深感興趣，認為幫助他人可令他心靈滿足。（王海圖攝）

比起追求名與利，Terry更渴望透過工作幫助他人，「我唔係向錢看，我係講我自己餘下的人生……我希望人生活得更加有意思」，他更希望能將其職場上的統籌經驗應用於喪禮統籌。他強調：「如果成個process我可以perfectly安排到，我已經覺得我又幫到一個先人，又幫到一班家屬，呢個就係個滿足感，已經唔係講錢、唔係講權力、唔係講有無升職、有無加薪。」

談及學習過程，Terry坦言課程內容具挑戰性，「很多關於拜神嘅嘢我完全唔識」，甚至笑稱「抄（筆記）都抄不切」。至於會否擔心殯儀界的禁忌，Terry表示不擔心，並引用課堂上三名導師的說話：「帶住尊重心態去做每件事」。

咖啡師靈異經歷 助亡者傳達遺願慰生者

而現職咖啡師的伊琳，報讀課程的動機源於一次深刻的靈異經歷。她憶述參加朋友家人的喪禮時，聽到逝者聲音說「他很痛苦，覺得好唔開心，所以做咗呢個決定」，並請求伊琳向家人傳達歉意，「幫我同媽媽同姐姐講對唔住」，後來她得知逝者因抑鬱症自殺。

這次經歷觸動她：「如果我有呢個能力可以幫人，即使佢屋企人唔信都好，但我幫助往生者做到他最後想做嘅事，我覺得無論係對往生者定係對家人嚟講都係好大嘅安慰。」

伊琳希望透過獨特體質幫助先人傳達遺願。（羅敏妍攝）

伊琳希望透過課程能為她未來轉行帶來新方向，然而她坦言對遺體處理有心理障礙，「我望到佢（遺體）我係okay，但如果要我同佢有身體接觸嘅話，我未能過到自己，未克服到」。儘管如此，她慶幸能得到家人的支持入行：「我媽媽後生時想做殯儀化妝，但婆婆覺得有禁忌唔比佢做。我同我媽媽講我想入行，她係絕對支持」。

堅守助人初心 傳承知識培育新血

Ben、Alfred和Frankie開設的課程不僅傳授殯儀知識與技能，更旨在打破行業固有的「禁忌」與「罐頭式」服務模式，讓每個生命都能在最後一程走得有尊嚴。Ben心願單純而深遠：「我希望找到一班真係有心人，好好地去善待先人、善待家屬，同時佢哋（學員）可以生活到。」