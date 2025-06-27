禮頓道T牌車禍﹒有片｜U形剷地產舖　女子狂奔逃命　受傷客躺後座

銅鑼灣今午（27日）發生驚險車禍。一名71歲男司機駕駛一輛掛有試車牌照「T牌」的私家車，駛至禮頓道32號對開時，失控剷上行人路，猛撞一間地產舖；車上一名75歲姓譚男乘客輕傷送院。



車禍一刻車cam片段曝光，可見涉事私家車「U」形衝上行人路，直撞地產舖，發出「嘭」一聲巨響，一名女途人狂奔逃命、亦有路邊女子險捱撞，驚慌跑過馬路，神色慌張回頭張望；毗鄰一間酒樓，亦有多人探頭查看，有駛經車輛立即減速停下。



私家車疑由車行駛出（箭嘴示）。（fb小心駕駛(討論別人駕駛態度)/James Chan）

店舖外的閉路電視則拍到，當時私家車疑由數個舖位外的車行駛出，駛到對面行車線後左轉，有如一個大U形般轉向，繼而直剷行人路，再衝入地產舖，全車拋起反彈後，第二次撞到地產舖，行人路上的途人見狀慌忙走避，原在路邊等候的一名女途人狂奔逃命。

前座乘客位一名男子立即下車，到後座查看乘客情況及向他人求助。女司機則一臉驚惶坐在駕駛座，附近酒樓職員發現意外後走近私家車，打開車門扶司機下車，女司機隨即亦走到後座查看乘客狀況，酒樓一名職員更爬入車廂協助。該男乘客倒臥在後座，雖仍有反應，惟無法離開車廂，只能留在車內待救，多名途人施援。捱撞地產舖的職員發現店舖被撞後，亦走出店外了解。

案發於今午（27日）約4時09分，一輛掛有試車牌照「T牌」的私家車，沿禮頓道西行，途至禮頓道32號對開時，失控剷上行人路，撞毀一間地產舖，多名途人見狀報警，懷疑有人被困車內。大批救援人員趕至，證實私家車上一名75歲姓譚男乘客男子眼、頸、肩及腳受輕傷，由救護車送往瑪麗醫院治理。私家車71歲姓馬女司機幸無受傷。

涉事私家車事發時在禮頓道剷上行人路，撞毀地產舖。（網上車cam片段截圖）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，撞毀地產舖，私家車上一人受傷。（fb車cam L（香港群組）/Kobe Li）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，再撞毀地產舖。地產舖玻璃爆裂，玻璃碎散落一地。（fb香港突發事故報料區2.0/Bosco Chu）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，再撞毀地產舖。私家車車頭損毀，地產舖玻璃爆裂，碎片散落一地。（fb我們都是跑馬地長大的/Joseph Yim）

銅鑼灣禮頓道有T牌私家車剷上行人路，再撞毀地產舖。私家車車頭嚴重損毀，「鬼面罩」甩脫。