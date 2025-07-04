元朗奪命車禍｜19歲過期學神撞斃單車翁　被控5罪　今早提堂

元朗周二（7月1日）發生的奪命車禍，姓伍（71歲）老翁騎單車途經鳳池村對開朗屏路時，被一輛私家車撞斃，涉事司機不顧而去。警方翌日（2日）先拘捕車主夫婦；昨日（3日）再拘捕19歲司機，據悉他為車主的孫兒，沒有正式駕駛執照，只持過期「學牌」。他現被暫控各一項「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪，案件於今日（4日）上午在粉嶺裁判法院提堂。



而早前被捕的67歲本地男子及57歲本地女子已獲准保釋候查，均須於7月下旬向警方報到。

元朗朗屏路一輛私家車撞倒單車男後逃去，傷者送院搶救後證實不治。（王譯揚攝）

警方表示，本周二（1日）傍晚6時28分，一輛私家車沿朗屏路往天水圍方向行駛，至永寧村對開時，撞到正騎單車的71歲伍姓男子。私家車在意外後沒有停車並駛離現場，傷者頭部嚴重受傷，昏迷被送往博愛醫院治理，於晚上7時06分被證實死亡。

現場留下少量血跡。（王譯揚攝）

現場可見，單車被撞至零件四散，車輪飛上行人路，掛在一個鐵網上，離地約2米，座椅亦飛至對面線。地上亦遺留一灘血跡、一個車牌及奧迪私家車標誌。

警方翌日（2日）約7時在元朗區，拘捕57歲姓趙私家車女車主及其67歲姓嚴丈夫，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」。據悉肇事司機為二人孫兒。

經過2日通緝，消息稱，昨日（3日）早上9時半左右，警方於其米埔村住所將涉事19歲姓張男司機拘捕。

《香港01》獲得照片可見，涉事為一輛白色奧迪（Audi）私家車，事後傾斜停泊於朗河路近港頭村對開馬路邊、左前輪壓着行人路壆，距離車禍地點的行車路程超過5公里、距離司機落網的米埔村車程超過10公里。照片可見，該車擋風玻璃爆裂、右邊「大銀幕」穿了一個大洞；車頭則有輕微凹陷，前、後車牌均不知所終。據了解，昨午曾有大批探員包圍該車調查。

涉案白色奧迪（Audi），事後傾斜停泊於元朗朗河路近港頭村對開馬路邊；前、後車牌均不知所終。（讀者提供）