阮民安超市盜竊｜潛逃指無諗過上庭　警譴責：令人髮指必終身追捕

前藝人阮民安（Tommy）涉於上月18日，在九龍城一間超級市場盜取11件共值約140港元的食物及飲品，他被控一項盜竊罪，案件原於昨日（9日）在九龍城裁判法院提堂。惟阮民安不但沒有到庭應訊，昨晚更在社交平台發帖，指自己「唔係唔記得上庭，係我從來無諗過要上庭」；又自稱已離開香港，「大家嚟緊會喺世界各地見到我」。



今日（10日）警方就傳媒查詢作出回應，指阮民安在社交平台發布帖文，表示棄保潛逃 、缺席其所涉及盜竊案的聆訊事宜等行為，實屬公然挑戰法紀，並予以強烈譴責。警方續稱，阮民安不但沒有誠實面對自身涉嫌違反法紀的所作所為，更混淆是非，肆意抹黑詆毀警方，試圖煽動市民憎恨和對抗特區政府，行徑令人髮指。



阮民安被控於6月18日在九龍城一間超級市場盜竊，案件7月9日提堂，惟阮民安沒有出庭。他其後發帖自稱已離開香港。（阮民安fb）

警方嚴厲譴責阮民安畏罪潛逃的羞恥行為，並警告任何罪犯不要妄想潛逃離港便可以逃避刑責，警方必定追究到底。逃犯除非自首，否則將會被終身追捕，後悔莫及，又呼籲市民大眾要認清罪犯的真面目，慎思明辨，避免遭人誤導。

前藝人阮民安（Tommy）。（資料圖片）

被告阮民安（45歲，無業）被控一項盜竊罪，指他於2025年6月18日，在九龍城馬頭角道40號地下惠康超級市場，偷竊兩支茶、3支可樂、一支水、兩包糖果、一桶薯片、一盒餅乾、一包花生，總值港幣144.5元，而上述物品為牛奶有限公司的財產。