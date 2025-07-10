港深西部公路車禍｜墮橋交通警留醫逾月情況好轉　由危殆轉為嚴重

今年6月6日，港深西部公路發生一宗嚴重車禍。一輛B3路線城巴在公路慢線發生故障，一輛警車停在上指揮交通，期間，另一輛尾隨的B3X線城巴駛至，未及收掣撞向警車再波及的士，造成10人受傷。其中，一名31歲隸屬新界北交通管制組警員，因閃避B3X城巴追撞，跳橋閃避墮下10米深橋底，導致重創，須由救護車急送屯門醫院搶救，隨後須做手術及留醫深切治療部，傷情一直危殆。



及至本周四（7月10日），該名交通警留醫了逾一個月後，情況有所好轉，傷勢由危殆轉為嚴重，依然留醫屯門醫院。



一輛路線B3X路線城巴收掣不及撞向警車，車頭大銀幕爆裂。(資料圖片/王譯揚攝)

警方於事發當日（6月6日）指出，車禍案發位置為港深西部公路往深圳灣口岸，牽涉兩輛雙層巴士、一輛警車、一輛的士。意外中，6男4女（4至64歲）受傷，包括一名交通警；另有一名車長、7名乘客及的士司機受輕傷，一人手部輕微骨折。一名巴士車長涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」被捕扣查。

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事發時，一輛雙層巴士因機件故障停於公路慢線。警員到場處理期間，將警車停於巴士後方，並控制交通環境。此時，另一輛巴士從後駛至，撞到警車後，將警車推向右邊快線，撞向一輛行駛中之的士。巴士沿左肩前衝，警員走避時墮10米高橋下，嚴重受傷。

一輛路線B3X城巴收掣不及撞向警車，警車車尾凹陷。(王譯揚攝)

警方指，涉事警員有跟足程序，包括將警車停在巴士後面、亮起藍燈及閃燈、放置適量雪糕筒。警方從多方面調查意外原因，包括當時路面情況、涉事車輛機件性能、司機身體狀況及駕駛態度。