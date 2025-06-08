港深西部公路車禍｜周一鳴：重傷警開始蘇醒仍命危　會全方位調查

港深西部公路上周五傍晚（6日）發生嚴重車禍，有警車處理一輛故障的B3城巴時，遭另一輛B3X城巴追撞，再波及的士，造成10人受傷；其中一名31歲駐守新界北交通管制組的男警為求生而「跳橋」重創，留醫屯門醫院命危，案發一刻車cam片段亦在今早（8日）曝光。



連日來，警務處處長周一鳴到醫院探望。他今午（8日）在金鐘出席警方防騙吉祥物「提子5歲生日派對」活動，再交代最新進展。周一鳴感謝各界關心，指受傷警員仍然留醫深切治療部，情況仍然危殆，但好消息是他開始蘇醒，需待醫生作進一步檢查，「希望佢（受傷警）情況愈來愈好！」



被問及如何預防再有同類意外發生，周一鳴指涉事警員已做足應該有的措施，「意外就係意外，架車要咁樣撞埋去，其實乜方法都未必可以避免。」周一鳴續指，詳細情況仍待新界北總區交通部特別調查隊處理，但調查是全方位，包括目擊證人、短片等，當然網上資訊亦會留意，會深入調查。



▼案發車cam片段▼

今早案發一刻的片段曝光，影片頻道「沿圖有理」向《香港01》提供拍攝了事發經過的車CAM影片，可見故障城巴當時停在左二線，警車停在後方約10米處，警車後放置了至少2個雪糕筒。其後，涉事B3X城巴沿同一行車線，從後方駛至，先掃跌雪糕筒，再直撞警車車尾。

其時，兩名交通警員剛從故障城巴落客位下車，疑聽到巨響，兩人即分頭逃走暫避，一人跑向路肩方向，另一警即往前方逃走。詎料B3X未有停下，竟直衝往路肩，迎面往交通警衝去，千鈞一發之間，交通警曾稍停一步，疑發現無路可逃，最終選擇跑前翻過欄杆跳橋保命。而被撞的警車則彈向右邊，撞向途經的的士。

事發時交通警剛好走向路肩，疑欲到安全位置觀察後方情況，詎料城巴竟向警員直衝。(影片頻道「沿圖有理」提供)

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新界北總區交通部高級警司黃耀森周五（6日）晚上交代車禍經過時稱，案發地點位於港深西部公路往深圳灣口岸發生，牽涉兩輛雙層巴士、一輛警車、一輛的士。意外中，6男4女（4至64歲）受傷，包括一名交通警；另有一名車長、7名乘客及的士司機受輕傷，一人手部輕微骨折。一名巴士車長涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」被捕扣查。

事發時，一輛雙層巴士因機件故障停於公路慢線。警員到場處理期間，將警車停於巴士後方，並控制交通環境。適時，一輛巴士從後駛至，撞到警車後，將警車推向右邊快線，撞向一輛行駛中之的士。巴士沿左肩前衝，警員走避時墮10米高橋下，嚴重受傷。

黃耀森指，涉事警員有跟足程序，包括將警車停在巴士後面、亮起藍燈及閃燈、放置適量雪糕筒。警方現正從多方面調查意外原因，包括當時路面情況、涉事車輛機件性能、司機身體狀況及駕駛態度。

一輛路線B3X城巴收掣不及撞向警車，警車車尾凹陷。(王譯揚攝)

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《香港01》在車禍後尋獲故障的B3城巴車長了解，他憶述，事發前警員與他在故障車上溝通，警車則停在後方。警員其後拿取他的身份證及駕駛執照登記，並經落客位車門落車，步行回警車方向，當時兩人均擔心會發生意外，「啱啱呢度係轉位（支路），我同佢都擔心呢個位有車嚟緊。」

詎料意外緊接發生，「阿SIR望去後面，跟住就話大鑊大鑊喇，跟住就衝咗出去！」該車長表示，隨即驚聞「嘭」一聲巨響，他未有目睹警員「跳橋」經過，「我剩係知佢應該跳咗落去，避架車，邊個位就睇唔到，佢唔跳就基本上一定撞死」。

警員在橋邊調查。（香港01直播截圖）

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一輛路線B3X路線城巴收掣不及撞向警車，車頭大銀幕爆裂。(王譯揚攝)

重傷警員被送往屯門醫院，警方醫院調查。（王譯揚攝）