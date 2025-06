港深西部公路車禍｜城巴高層︰涉案車長前一日休息　全力配合調查

港深西部公路今午(6日)發生嚴重車禍,有警車處理一輛故障的B3城巴時,遭另一輛B3X直撞,再波及的士,造成10人受傷;其中一名31歲駐守新界北交通管制組的男警閃避時「跳橋」重創。警務處處長周一鳴趕往屯門醫院探望後會見傳媒,指重傷警員仍然在搶救中,整個警隊正為他打氣,為其家人提供一切可行協助。警方指涉事警員有跟足程序工作,正從多方面調查意外原因,包括路面情況、車輛機件性能、司機身體狀況及駕駛態度等。



城巴董事總經理李卓豪(Richard Hall)及城巴營運總監馬詹唯會見傳媒交代事件,當中馬指出,涉事車長意外前一日休息,城巴將會全力配合警方調查,意外成因仍在調查中。



城巴董事總經理李卓豪(Richard Hall)表示,和警方合力調查原因。(陳浩然攝)

城巴營運總監馬詹唯表示,涉案車長意外前一日休息。(陳浩然攝)

城巴董事總經理李卓豪(Richard Hall)用英語表示,對事件感到抱歉,「公司關心是次意外所有乘客(our focus is on all of our customers that were involved in the incident)」,特別是該名警員,當時履行職務和保護所有道路使用者, 「我們與這位警官、他的家人以及香港警隊全體同仁同在,支持他度過這段艱難時光」(our thoughts are with the officer, his family and the whole of the Hong Kong Police Force. Who will be supporting him. through this difficult time)」,並和警方合力調查原因。

城巴營運總監馬詹唯表示,對事件感到抱歉,深切慰問傷者,祝願傷者早日康復,涉案車長意外前一日休息,公司全力配合警方調查,涉事城巴「車cam」交由警方處理。被問及車禍原因等問題時,馬指出,調查仍在進行中。

一輛路線B3X路線城巴收掣不及撞向警車,警車車尾凹陷。(王譯揚攝)

警務處處長周一鳴表示,受傷男警隸屬新界北交通總部執行及管制組,他墮橋身受重傷,仍然在搶救中。整個警隊正為他打氣,為其家人提供一切可行協助,調查繼續進行中。

+ 6

新界北總區交通部高級警司黃耀森稱,案發地點位於港深西部公路往深圳灣口岸發生,牽涉兩輛雙層巴士、一輛警車、一輛的士。意外中,6男4女(4至64歲)受傷,包括一名交通警;另有一名車長、7名乘客及的士司機受輕傷,一人手部輕微骨折。一名巴士車長涉嫌「危險駕駛引致他人嚴重受傷」被捕扣查。

事發時,一輛雙層巴士因機件故障停於公路慢線。警員到場處理期間,將警車停於巴士後方,並控制交通環境。適時,一輛巴士從後駛至,撞到警車後,將警車推向右邊快線,撞向一輛行駛中之的士。巴士沿左肩前衝,警員走避時墮10米高橋下,嚴重受傷。

黃耀森指,涉事警員有跟足程序,包括將警車停在巴士後面、亮起藍燈及閃燈、放置適量雪糕筒。警方現正從多方面調查意外原因,包括當時路面情況、涉事車輛機件性能、司機身體狀況及駕駛態度。

警員在橋邊調查。(香港01直播截圖)

城巴回覆查詢時表示,下午約5時20分,一輛城巴於港深西部公路與一輛在公路處理事故的警務人員車輛發生碰撞。城巴高度重視及關注事件,目前正積極配合警方調查工作,並將盡快公佈事故詳情。

重傷警員被送往屯門醫院,警方醫院調查。(王譯揚攝)

警務處處長周一鳴到屯門醫院探望受傷警員。(陳浩然攝)