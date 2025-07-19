荃灣石圍角邨火｜死者曾反鎖單位　起火前5分鐘報警語無倫次

荃灣石圍角邨石桃樓一單位昨午（18日）發生火警，一名男子墮樓斃命，92歲老街坊走火警時吸入濃煙不適送院。警方列縱火及有人從高處墮下案，由重案組跟進。據了解，與死者同住的戶主，於昨日中午因單位鐵閘從內鎖上無法進入，曾找鎖匠協助，但死者疑反鎖木門，戶主始終無法進入，無奈離開。而火警前5分鐘，死者曾報警但語無倫次，無法確定其報警目的。



石圍角邨單位起火，男子墮樓斃命。（讀者提供影片截圖）

消息稱，死者姓劉，與一名姓胡女子（63歲）同住石桃樓單位，火警期間胡女並不在現場。據知，胡女昨午（18日）1時發現鐵閘從內鎖上，曾致電劉男開門，但不成功，遂找來鎖匠協助。惟開啟鐵閘後，木門仍被劉某鎖上，胡女始終無法進入，只好離開。

而劉男於起火前5分鐘曾經報警，但語無倫次；及至發生火警，他再次報警求救，但救援人員到場時他已墮樓。消防員在場沒有發現助燃劑，但因火勢迅速擴大，認為有可疑，起火原因有待確定。

▼多部門人員續到起火單位調查▼

各部門人員到石桃樓起火單位。（黃偉民攝）

警方及消防昨晚（18日）交代火警詳情，消防指當時火勢十分大，單位嚴重焚毀，情況不尋常；同時收到訊息指單位戶主與同住的死者有爭執，認為起火原因有可疑。案件列縱火及有人從高處墮下，由荃灣警區重案組接手，呼籲巿民如有資料提供，致電3661 2403與警方聯絡。

一男墮樓亡一老婦吸入濃煙不適 約110人疏散

消防處新界南分區副指揮官李浩賢昨日表示，消防處於下午4時06分接報，指石圍角邨石桃樓17樓一住宅單位發生火警。消防於4分鐘後到場，共調派一條喉及一行動小隊滅火，而早於消防到場前兩分鐘，即4時08分，消防已接獲有一名男子墮樓。火勢於4時29分救熄。

行動中，消防一共調派21輛消防車及救護車輛，一共85名消防及救護員。另外，消防接獲多個求助個案，因此調派了兩隊搜救隊進行搜救，一共協助了30名市民疏散到安全地方。另外，有80名住客自行疏散到安全地方。

警方今早再到石圍角邨調查縱火及墮樓案。（林澤鋒攝）

▼救火情況▼

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