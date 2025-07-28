益豐大廈停電｜社區客廳徹夜開放　供街坊休息沖涼

土瓜灣益豐大廈四座大廈於周六（26日）因爆鹹水管導致停電，民政事務總署表示，B座及D座於周日（27日）凌晨3時半完成電力搶修，餘下的A座預計會於當晚10時完成搶修，C座則爭取於周一（28日）凌晨2時恢復供電。民政總署稱，今次事件全賴各部門、區議員及關愛隊緊密合作。當中包括民政處第一時間協調安排臨時庇護中心，並聯絡附近兩間社區客廳徹夜開放。



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高山道社區客廳：周日向受影響劏房戶派發物資

民政總署指出，各部門群策群力、及早部署，運用創新思維解決難題，是迅速復常的關鍵。早在益豐大廈停電初期，食水供應暫未受影響時，九龍城民政處已提早協調水務署提供水車和水箱，讓居民在停水時可以盡快得到臨時食水供應。

有見受影響居民眾多，民政處第一時間協調康文署提供體育館作為第三個臨時庇護中心，更聯絡附近兩間社區客廳徹夜開放讓居民休息。警方也馬上安排車輛接載居民到臨時庇護中心，亦派人到大廈維持秩序，及協助有需要人士。

據高山道社區客廳於社交平台指出，周六晚獲知益豐大廈停電後，同事即時行動了解情況，並延遲客廳開放時間，讓益豐街坊休息及沖涼。至周日一大早，職員亦先趕到現場接觸街坊，得知部份座數仍然未恢復電力，職員隨即準備物資派發予受影響劏房戶。

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民政事務總署：事故再次展現政府各部門緊密合作

民政事務總署稱，民政處周六已動員12支關愛隊、共約80名成員和義工，到場協助居民。至於兩個受影響的安老院，社署人員和關愛隊在周六及周日多次前往，以了解院友需要，並協助長者及有需要人士前往臨時庇護中心，同時安排臨時流動電力，以供安老院維持基本需要。

民政總署表示，事故再次展現政府各部門緊密合作，共享資源網絡，積極擔當，一同努力為受影響居民排難解憂。其中，在民政處和區議員協調下，機電署和中華電力的工程師不斷和大廈法團和管理公司商討最快恢復供電的方案。後來由中國建築協助建立臨時電力系統，避開受損嚴重的電力設施，爭取早日恢復供電。