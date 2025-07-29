益豐大廈停電｜大部分單位復電　區議員籲「錫住用」電力免再跳掣

土瓜灣益豐大廈上周六（26日）因鹹水管爆裂，漏水滲入電錶房引發火警及停電，4座大廈共904戶人受影響，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電，惟A座及C座部分單位復電後再「跳掣」，至周一（28日）仍停電。周二（29日）兩座大廈分別再次全面截電維修。



當區區議員關浩祥於周二晚上向《香港01》表示，經搶修後，A座和C座絕大部分單位均已恢復供電，居民亦陸續回家。惟仍有約少於20個單位因本身已有漏電問題，為安全計要繼續停電，待住戶自行安排合資格人員查查線路及電器妥當後，才可重新開掣供電。他呼籲返家的居民合理用電，「錫住用」電力系統，以免電力超出負荷導致再次「跳掣」。



土瓜灣益豐大廈A座和C座停電多日，工作人員連日搶修後，該兩座絕大部分單位於7月29日下午恢復供電。（馬耀文攝）

關浩祥表示，益豐大廈C座的4至15樓在周二早上10時至下午2時截電；A座4至15樓則於下午2時至晚上約7時截電，以在未安裝漏電保護裝置的樓層加裝相關裝置，以及全面檢查臨時供電系統。相關工程完成後，C座和A座的絕大部分單位，分別在下午約2時和傍晚約6時恢復供電。連同早前已復電的B座和D座，全幢益豐大廈的絕大部分單位均已恢復供電，居民陸續返家。

土瓜灣益豐大廈A座和C座停電多日，工作人員連日搶修後，該兩座絕大部分單位於7月29日下午恢復供電。（馬耀文攝）

關早前受訪時表示，工人為大廈各樓層安裝分層電錶。他今晚再受訪時指出，由於近日天氣炎熱，各單位用電量相當高，惟益豐大廈目前使用的臨時供電系統，安全系數較大廈原有系統高，若用電量長期高企，容易再次跳掣，但希望一旦發生相關情況，可盡量控制至只有事發單位所有樓層跳掣，以免影響全棟大廈。

土瓜灣益豐大廈A座和C座停電多日，工作人員連日搶修後，該兩座絕大部分單位於7月29日下午恢復供電。（馬耀文攝）

關浩祥呼籲返家的住戶，要盡量合理用電，「唔係叫大家30、40度都唔好開冷氣」，只是分體式冷氣機和電熱水爐等用電量較高，居民使用相關電器時，可能就要暫停使用屋內其他例如電腦等電器，「稍為畀佢休息一下」，以免大廈電力負荷過重。他提及中國建築社區應急義工隊已連續幾日通宵工作，為大廈「砌電力系統」，希望居民也可以「錫住用」。

土瓜灣益豐大廈A座和C座停電多日，工作人員連日搶修後，區議員關浩祥表示，該兩座絕大部分單位於7月29日下午恢復供電。（資料圖片/林振華攝）

目前益豐大廈內仍有約少於20個單位，因本身已有漏電問題而未能恢復供電。關浩祥表示，需要有關單位的住戶自行安排持牌人員檢查單位線路及電器，處理好問題後才可開掣供電。他與當局亦已向大廈管理公司表示，希望可協助聯絡合資格電工幫助有需要的住戶安排檢查。

▼益豐大廈早前停電情況▼



土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，晚上仍有警員在大廈駐守。（林振華攝）