益豐大廈停電｜麥美娟：物管公司不理想　物監局跟進有否遵守守則

土瓜灣益豐大廈鹹水管爆裂漏水導致停電事件，4座大廈共904戶人受影響。民政及青年事務局局長麥美娟今日（29日）表示，益豐大廈電並非一般三無大廈，是有法團及物業管理公司，惟表現不理想，包括無向居民準確提供恢復供電時間。她說物業管理業監管局一定繼續跟進物業管理公司是否有做好工作，例如有否遵守作業守則。



土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電。（林振華攝）

麥美娟：管理公司無準確提供恢復供電時間 情況不理想

麥美娟今日（29日）會見傳媒回應益豐大廈電力中斷事故，指益豐大廈並非一般三無大廈，而是有法團及物業管理公司，物管公司應有方案處理緊急情況，包括電力供應問題。

她表示，當時管理公司未能精確告知居民如何協助法團維修，一開始是不知何時有電，後期指約一周可恢復供電，形容情況不理想，無市民會接受一周才恢復供電。麥美娟多謝機電署、中電、中國建築社區應急隊，令到大廈最終提早恢復供電。

土瓜灣益豐大廈7月26日受鹹水管爆裂漏水導致停電，中電聯同多個政府部門協助搶修，惟A座及C座7月28日一度恢復供電後又再停電，晚上仍有警員在大廈駐守。（林振華攝）

物監局會檢視物管公司有否遵守作業守則

麥美娟指，大廈管理設施維修責任在於業主，業主聘請的物業管理公司有責任為樓宇做專業工程，以及協助業主做好大廈維修保養。至於益豐大廈物業管理公司有否做好其工作，麥美娟指物業管理業監管局會繼續跟進，包括有否遵守作業守則。

另外，麥美娟呼籲業主要確保樓宇安全，遵辦有關命令，否則會有法律責任，其次是樓宇損壞時，都是業主自己受害受苦。她續稱，今屆政府有不同計劃支援業主維修，希望大家善用政府的支援協助。

黑雨（廖雁雄攝）

本港今早受暴雨影響，一度懸掛黑色暴雨警告。麥美娟指，關愛隊知道地區情況，有向民政專員報告水浸情況；政府應對黑色暴雨期間開放10個臨時庇護中心，但使用人數不多。