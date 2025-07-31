銅鑼灣鐵板餐意外｜醫生估計傷者大面積燒傷　二或三級燒傷致危殆

銅鑼灣昨日（30日）有茶餐廳發生火警，侍應為食客送上鐵板餐「火焰豬手」，澆上玫瑰露酒後點火，繼而在添酒時，意外搶火，造成兩名女食客燒傷，其中一人情況危殆。丈夫昨受訪時表示妻子嚴重燒傷，「甩晒皮，好大鑊」。



皮膚科專科醫生胡惠福估計，傷者或受到大面積範圍的皮膚燒傷，有機會達二級或三級燒傷。明火溫度比一般熱湯溫度更高，而吸入的氣體亦有可能灼傷喉嚨或呼吸管道，患者因此危殆，需留醫深切治療部。若患者毀容，需日後進行植皮手術治療。



皮膚科專科醫生胡惠福估計傷者或大面積範圍燒傷，達二級至三級燒傷。（資料圖片）

傷者有機會二級或三級燒傷 若毀容日後需要植皮

皮膚科專科醫生胡惠福指，要判斷傷者燒傷情況，除了視乎深度之外，亦要視乎傷口表面的面積。他估計，傷者或受到大面積範圍燒傷，或達二級及三級燒傷。他又指，若傷及重要器官，例如臉部、眼部、嘴巴等；又或是吸入氣體，燒傷及灼傷呼吸管道、喉嚨，會導致呼吸困難，傷者情況會嚴重危殆。而且意外涉及明火燒傷，火的溫度一定比燙傷溫度高，「可以燒得很深，燒得很嚴重」， 患者有機會毀容，日後可能需要植皮。

一般燒傷可分為三級。一級為皮膚表面受傷，發紅但起水泡，曬傷最常見 ；二級燒傷，傷及第二層皮膚，傷口起水泡、流膿、發紅，患者感痛楚，有時會有表皮脫落的情況 ；三級則傷及皮膚底層組織，深層皮膚出現發白、焦黑等情況，神經線或受到破壞，有機會傷勢嚴重，但患者感覺不到痛楚。

傷者送院時須敷面膜。（梁偉權攝）

醫生建議盡快脫掉起火衣物 用凍水沖洗傷口

胡醫生建議市民若遇上同樣情況，進行急救時，如果衣物仍在著煙，應盡快脫掉，盡量不要讓衣物黏著皮膚，如若遇上熱湯燙傷，沾濕衣物亦應脫掉。其後，應使用凍水「快快脆脆」沖洗傷口，約5至10分鐘，達降溫效果。旁人亦應用清潔濕布，覆蓋燒傷位置，並儘快求醫。惟切記不要進行冰敷，冰敷或會灼傷皮膚。

他又補充，傷勢達至二級燒傷，需要使用抗菌紗布敷料，勤力傷口護理。醫生會處方外用藥膏，舒緩痛楚，或消炎、防止感染藥膏，患者亦有機會需要食口服抗生素。二級燒傷亦有分淺層及深層傷害，若達到深層燒傷或三級燒傷，有機會需要做植皮手術，幫助傷口癒合。

餐廳負責人稱涉事菜式為「火焰豬手」。 （梁偉權攝）

涉事茶餐廳內的玫瑰露酒。（梁偉權攝）

事發於昨日（30日）晚上7時11分，一行8人涉事茶餐廳用膳，侍應為食客送上鐵板餐灒玫瑰露酒點火，但火焰較弱，再倒酒時懷疑搶火，46歲陳姓女子手部、胸口和臉部遭到燒傷，17歲女子則臉頸遭到燒傷，其中17歲傷者送院時要以面膜敷治。其中46歲女子直至今日（31日）仍然情況院殆，17歲傷者則情況穩定。

少女臉部燒傷，送院時須以面膜敷治。（梁偉權攝）

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷。（梁偉權攝）

銅鑼灣有食肆侍應為顧客的鐵板餐饌玫瑰露酒時意外搶火，兩名女食客燒傷，據悉當時兩名傷者坐在點用涉事菜式者的對面。（梁偉權攝）

《香港01》記者昨日在醫院接觸到46歲女傷者的丈夫，他憶述當時一班朋友聚餐同枱吃飯，其間鐵板餐上菜，侍應饌入酒精，再點燃火種，其後繼續加入酒精，隨即「搶火爆咗過對面」，傷及其妻子和友人女兒。他指侍應起初饌酒後「熊」一聲起火，他還覺得「好靚」，不料隨後搶火；又指當時兩名傷者全張臉起火，頭髮亦燒着，臉部「甩晒皮，好大鑊」。消息指，當時在場人士見狀，立是用布蓋住兩名傷者，以撲熄火勢。

餐廳負責人賴先生昨表示，當時上菜的為「火焰豬手」，一名「同事仔」為客人落玫瑰露時並點着火焰後，「再幫佢（客人）落咗少少玫瑰露，跟住唔小心搶火，支玫瑰露就爆咗出嚟，導致個火比較大」。他又稱火焰豬火並非新菜式，以往未曾發生同類型意外，至於今次意外起因則有待消防和警方調查。

記者今日再到該餐廳了解該菜式有無下架，店方有無跟進傷者情況，負責人賴先生指不便再回應，已交由公司跟進。

受傷少女由母親（圖）陪同送院。（梁偉權攝）