黑雨．有片｜汽車疑被沖落錦田河　目擊者：有冇人唔見咗部車？

黑雨再度來襲，天文台在今日（5日）上午5時50分再次發出黑色暴雨警告信號，至少維持至下午3時。受暴雨影響，本港多處嚴重水浸。有網民在社交平台上載一段影片，拍攝到錦田河（金水北路段）水流洶湧，但河道中竟然有至少一輛私家車，四輪朝天見車底。另外，南慶西路近永慶圍橋面多個欄杆亦遭暴漲河水沖毀。



有網民指，在錦田河金水北路段的河道中，有兩輛私家車。（網民Bebe Billy Leung圖片）

影片顯示錦田河水流湍急，河水呈泥黃色，並有兩輛私家車被困在河道中央，其中一輛車身四輪朝天，車頂朝下，大部分車身被河水淹沒，車身和車輪上纏繞著大量植物。另一輛私家車則部分露出水面，同樣被雜物覆蓋。網民直指：「有冇人唔見咗部車？可以去錦田河（金水北路段）望下，目測有2部。」

有網民指，在錦田河金水北路段的河道中，有兩輛私家車。（網民Bebe Billy Leung圖片）

有網民指，在錦田河金水北路段的河道中，有兩輛私家車。（網民Bebe Billy Leung圖片）

暴漲的河水衝擊力極大，甚至將橋側的欄杆衝毁。網上圖片可見，錦田河南慶西路橋上有數個欄杆被洪水沖至飛脫，多塊枯木及樹枝被沖上路邊及卡在附近圍欄，但河水在下午時分已明顯減退。當區區議員李靜儀在社交平台發文，指已圍封受影響路段。