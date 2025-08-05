黑雨｜渠務署錄18宗水浸　大埔佔5宗　出動「龍吸水」機械人清理

天文台今日（5日）凌晨5時50分發出黑色暴雨警告，於上午10時30分宣布黑雨至少會維持至下午3時。渠務署表示，截至上午8時，已確認18宗水浸個案，其中有5處位於大埔區，其他個案分別在沙田、將軍澳、西貢、茶果嶺等，並在緊急應變隊伍及排水機械人「龍吸水」的協助下，現已解決11宗個案。



黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

18宗水浸個案分別位於沙田安景街、將軍澳敬賢里停車場、西貢清水灣上洋村、鯉魚門道、茶果嶺大街、普通道近天后廟、寶康路近寶琳北路、西貢碧沙路、南圍村、坑口村、大埔墟南運路、大埔頌雅路、大埔墟火車站附近、大埔廣福邨南運路行人隧道、和宜合道、吐露港公路(往九龍方向）、大埔廣福道及荃錦交匯處。

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

渠務署補充指，緊急事故控制中心於昨晚10時35分啟動，已增派至180隊緊急應變隊伍，巡查和清理全港約240個因淤塞而容易水浸的地點。渠務署呼籲市民保持渠道暢通，切勿放置雜物， 阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應該盡快撤離。如果發現有水浸，應該立即致電24小時渠務熱線2300 1110。

渠務署清理坑口村的水浸。（FACEBOOK下水水圖片）