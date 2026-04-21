宏福苑上樓｜居民失而復得檢回婚戒 最後望窗懷緬 臨別說拜拜
撰文：翁鈺輝
出版：更新：
宏福苑五級大火，宏新閣的居民接連3日（20至22日）上樓執拾。其中一戶上樓的住戶，不足3小時已經執齊妥當，除了取回妻子的龍鳳手鐲等首飾，最重要夫妻倆都尋回結婚戒指，即時戴在手上，流露出失而復得的喜悅。
住11樓的張先生「強哥」上落宏新閣兩次，不足3小時4人搬下8袋以上的物件，包括他上樓前希望找到的龍鳳手鐲、首飾和結婚相等，最重要是連結婚戒指也找到了，他說：「電器一定唔攞啦！要攞嘅基本上都攞到，太太嘅首飾、結婚戒指都搵番，搵到晒；之前（同妻子）傾過，作咗最壞打算，未必搵得到想要嘅嘢。依家搵到，仲有多，就更加開心啦 」他坦言心情比預期好。
他指出，事前已經有計劃，決定那些物件要取回，那些放棄，因此時間尚算足夠，而且認為過程不算辛苦：「有人陪住，樓下不停有水供應。」亦有人不時詢問，是否要幫助。
他坦言樓上情況惡劣，戴上口罩也臭到濃烈異味：「試過除口罩，但係會咳，呼吸唔係咁好，始終好多灰塵。」而且絕大部分地方熏黑：「附近單位有啲燒到好不堪，（自己單位）大門亦冇咗。」
他說，在屋內收拾同時亦有懷緬過去：「望出窗，懷緬過去，望返個景，懷緬以前嘅生活。」離開前說了一聲「拜拜」。
宏福苑｜居民想取回嫁妝首飾等 料3小時夠執拾 盼重遇救命鄰居宏福苑上樓｜伯伯撐拐杖也要回18樓的家：自己屋企、燒晒都要上去宏福苑｜代鄰居獻花祭愛貓 單位全毀居民仍上樓：唔好等自己後悔宏福苑上樓｜居民嘆3小時不足夠 將拍照留念 哽咽：喊一喊都好宏福苑聽證會最新｜勞處稱設生口符職安健條例 形式和數量無標準