宏福苑上樓｜居民失而復得檢回婚戒　最後望窗懷緬　臨別說拜拜

宏福苑五級大火，宏新閣的居民接連3日（20至22日）上樓執拾。其中一戶上樓的住戶，不足3小時已經執齊妥當，除了取回妻子的龍鳳手鐲等首飾，最重要夫妻倆都尋回結婚戒指，即時戴在手上，流露出失而復得的喜悅。



張先生失而復得結婚戒指，喜上眉梢。（翁鈺輝攝）

住11樓的張先生「強哥」上落宏新閣兩次，不足3小時4人搬下8袋以上的物件，包括他上樓前希望找到的龍鳳手鐲、首飾和結婚相等，最重要是連結婚戒指也找到了，他說：「電器一定唔攞啦！要攞嘅基本上都攞到，太太嘅首飾、結婚戒指都搵番，搵到晒；之前（同妻子）傾過，作咗最壞打算，未必搵得到想要嘅嘢。依家搵到，仲有多，就更加開心啦 」他坦言心情比預期好。

他指出，事前已經有計劃，決定那些物件要取回，那些放棄，因此時間尚算足夠，而且認為過程不算辛苦：「有人陪住，樓下不停有水供應。」亦有人不時詢問，是否要幫助。

張先生失而復得，連忙戴上結婚戒指。（翁鈺輝攝）

他坦言樓上情況惡劣，戴上口罩也臭到濃烈異味：「試過除口罩，但係會咳，呼吸唔係咁好，始終好多灰塵。」而且絕大部分地方熏黑：「附近單位有啲燒到好不堪，（自己單位）大門亦冇咗。」

他說，在屋內收拾同時亦有懷緬過去：「望出窗，懷緬過去，望返個景，懷緬以前嘅生活。」離開前說了一聲「拜拜」。