宏福苑上樓｜亡妻捨身救5命 夫聯子回家路滿思憶：嗰條路成日行
撰文：洪戩昊
出版：更新：
宏福苑居民續獲安排上樓執拾，最先起火的宏昌閣，以及宏仁閣及宏道閣，由昨日（23日）至下周二（28日）分批上樓。今日（24日）早上八時，陸續有居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。
妻子捨身救五命的葉先生，今日陪同次子回到其宏昌閣住所。葉先生指之前看過照片，知悉單位損毁情況不嚴重，預計可以拿回很多東西。不過，他稱也不敢想像上樓的心情，因為要回到宏昌閣，必須經過與亡妻多年來常行之路：「嗰條路我哋成日行嘅。」
葉生和長子，及次子夫婦，一行四人回到次子於宏昌閣六樓的住所。他們帶備了大型袋子，事前亦有分工，負責執拾住所的不同部份。他看過照片，知道單位損毁情況不嚴重，預計可以拿回很多東西，希望拿回一些證書、兒子的獎牌，及亡妻留給媳婦的金器。
他指，事前也不敢想像上樓的心情，因為要到宏昌閣，必須經過自己與亡妻居住的宏泰閣，「嗰條路我哋成日行嘅」。他也希望回去的路上能夠拍照，但政府規定公眾地方不能拍照，所以他也無謂挑戰規定。
宏福苑｜宏昌閣骨折居民撐拐杖上7層 盼拾亡父回憶：呢度回憶多宏福苑｜宏昌閣1至5樓及宏仁閣1至10樓居民上樓 收8宗求警協助宏福苑上樓｜宏昌閣兄妹家園盡毀 母親神主牌化灰 兩兔即場炭化宏福苑上樓｜宏仁閣街坊喊住走：唔捨得屋企 家園完整無奈斷捨離宏福苑上樓｜宏昌閣婦人讚政府安排好 有人用金屬探測器尋回首飾宏福苑｜妻捨命救5命 葉生擬帶花悼亡妻：嗌佢走，唔好留喺度揭宏福苑光井起火序 五級火前消防早調派6倍人手 毋須升災難級宏福苑｜居民重行逃生路 睹物件燒溶哽咽：我只可以同啲鄰居道別宏福苑｜宏昌閣低層主僕罹難 家屬冀尋公道 讓眾人重獲安定的家