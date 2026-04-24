宏福苑上樓｜亡妻捨身救5命　夫聯子回家路滿思憶：嗰條路成日行

宏福苑居民續獲安排上樓執拾，最先起火的宏昌閣，以及宏仁閣及宏道閣，由昨日（23日）至下周二（28日）分批上樓。今日（24日）早上八時，陸續有居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。



妻子捨身救五命的葉先生，今日陪同次子回到其宏昌閣住所。葉先生指之前看過照片，知悉單位損毁情況不嚴重，預計可以拿回很多東西。不過，他稱也不敢想像上樓的心情，因為要回到宏昌閣，必須經過與亡妻多年來常行之路：「嗰條路我哋成日行嘅。」



今早（24日）8時，陸續有居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。（洪戩昊攝）

葉生和長子，及次子夫婦，一行四人回到次子於宏昌閣六樓的住所。他們帶備了大型袋子，事前亦有分工，負責執拾住所的不同部份。他看過照片，知道單位損毁情況不嚴重，預計可以拿回很多東西，希望拿回一些證書、兒子的獎牌，及亡妻留給媳婦的金器。

今早（24日）8時，陸續有居民到大埔墟火車站乘坐政府安排的接駁巴士到宏福苑。（洪戩昊攝）

他指，事前也不敢想像上樓的心情，因為要到宏昌閣，必須經過自己與亡妻居住的宏泰閣，「嗰條路我哋成日行嘅」。他也希望回去的路上能夠拍照，但政府規定公眾地方不能拍照，所以他也無謂挑戰規定。