宏福苑｜宏昌閣單位新裝修成灰燼　居民嘆時間不足：要慢慢挖

大埔宏福苑上樓安排進入第二輪，今日（24日）繼續是宏昌閣和宏仁閣的居民上樓。其中住宏昌閣低層的女住戶執拾後落樓，認為3小時並不足夠，物件都被瓦礫雜物壓住：「想搵嫁妝金器，唔係搵到好多，囝囝啲證書全部燒咗。」



李生李太住宏昌閣6樓，下午1時左右，他們執拾後落樓，李太指單位一片漆黑，雜物瓦礫四散：「要撥開床褥啲彈弓，慢慢挖。」但時間不足，只能集中在主人房，她哽咽說：「想搵嫁妝金器，唔係搵到好多，囝囝啲證書全部燒咗。」如今只找到少量金器和少部份結婚時的紀念品。

「廳同囝囝房都無咩摷過，因為要搬開雜物先，藏喺底，有瓦礫壓住，上面好黑，燈光唔夠，要強力電筒，照住就搵到，金耳環我搵到。」她希望可以再上去：「 畀多幾個鐘，我 可以坐低慢慢挖。」李太一家入住20年，單位更是重新裝修完：「裝修完4個月左右咋。」

李太哽咽未能尋獲具紀念價值的嫁妝。（蔡正邦攝）

另一位居民陳小姐，與胞妹及父母從小到大住在宏福苑，直至2人結婚才搬出，餘父母同住。今日一家四口重返故居執拾倍感不捨。她說：「上去還好，拎住嘢落返嚟嗰下最辛苦。」她坦言抵達家門前已觸景傷情：「企喺門口已經忍唔住喊，但係要盡快平復心情嗱嗱聲執嘢，因為時間有限。」惟顧環家園，腦袋已一片空白，忘記原定要收拾的清單。

陳小姐表示站在家門前已忍不住掉淚。（蔡正邦攝）

她透露，單位未被焚毀，但救援人員為救出家中愛貓而破門，導致大門損毀。幸好，家中貓隻已安全獲救。她們返回單位「見到就擸」，將貴重物品、海味及部分具紀念價值的物品塞進袋內，前後合共背走近20袋物品；但部分太重難以帶走，例如父親的音響器材只拿走了一半，剩餘喇叭和CD等。她希望能夠再次上樓帶走具紀念價值的畫框相片，特別是已故祖母的舊照，意義重大。