宏福苑｜卓永興再到場視察　聞宏昌閣居民盼再上樓稱「一定如願」

大埔宏福苑上樓安排進入第六天，今日（25日）政務司副司長卓永興再到宏福苑現場視察。



上午11時半左右，卓永興由工作人員陪同下，再到宏福苑視察居民上樓情況。此前，他亦曾最少兩次到宏福苑，包括上樓了解確實狀況；他曾經表示會積極安排讓居民盡快再次上樓。

今日視察期間，卓永興入屋與宏昌閣一名回家執拾的女住戶交談。該女住戶表示，最希望可多上單位一次，卓永興稱一定會如她所願。

另外，卓永興亦向負責處理居民求警協助個案的大埔警區重案組，了解如何處理有關個案。他表示，過去幾日，警方在幫助居民尋回物品的工作做得很好，失物對居民的意義重大，勉勵他們繼續努力，給市民尋回財物和慰藉。

政府動員的公務員聯同社會福利署的社工和臨床心理學家組成專隊，駐守大廈內的不同樓層，向返回單位的住戶提供支援，卓永興亦上樓為他們打氣。從現場照片可見，大廈樓層走廊嚴重熏黑，有天花及牆磚剝落。

4月25日，政務司副司長卓永興（藍恤衫）視察宏福苑居民上樓情況，與宏仁閣居民交談。（政府新聞處）

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與此同時，亦有較早時候上樓的居民，拿住大包小包離開。