宏昌閣上樓｜宏福苑逾600戶望再上樓　卓永興：會積極及盡快安排

大埔宏福苑七幢受火災燒毀的樓宇居民，周一（20日）起分批返回單位執拾，今日（23日）是第二輪第一天，開放宏昌閣五個樓層及宏仁閣十個樓層。宏昌閣是最先起火的源頭，有81人罹難，損毀甚嚴重，會分六日讓居民上樓。政務司副司長卓永興早上視察後表示，居民會有一名警員陪同上落樓，如有死亡個案的單位，會有社署臨床心理學家及一位社工全程陪同，個別住戶如有需要，社署臨床心理學家及社工會再派增援。



政務司副司長卓永興（中）4月23日早上視察後表示，今輪上樓，居民會有一名警員陪同上落樓，如有死亡個案的單位，會有社署臨床心理學家及一位社工全程陪同。

大埔宏福苑受大火影響7座大廈的居民分批上樓執拾進入第二輪安排，會同步開放2座樓宇，今日會容許宏昌閣5個樓層及宏仁閣10個樓層的居民返回單位，之後是宏道閣。至於宏泰閣、宏建閣及宏盛閣，將於本月29日起上樓。

宏昌閣及宏泰閣死亡個案較多 會加強特別支援

政務司副司長卓永興見記者時提到，其中宏昌閣及宏泰閣有較多單位嚴重焚毀，死亡個案亦較多，當局會加強特別支援。

卓永興指過去數日在宏福苑視察，與部份居民交談過：「好高興見到佢哋攞返佢哋好珍惜同埋有紀念價值的物品，同埋好高興見到一啲住戶一袋袋一車車咁攞走自己嘅物品。」卓永興指，截至昨日，有600名住戶經一戶一社工反映想再次上樓，會積極安排讓他們盡快再次上樓。

▼4月22日 宏福苑宏新閣最後一批居民上樓情況▼



大埔宏福苑大火後，其中宏新閣21至31樓居民4月22日分批回家執拾物品，他們上樓前都戴上頭盔等保護裝備。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑大火後，其中宏新閣21至31樓居民4月22日分批回家執拾物品，有政府人員協助及提供手推車，方便他們運載物品離去。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑大火後，其中宏新閣21至31樓居民4月22日分批回家執拾物品，有政府人員協助及提供手推車，方便他們運載物品離去。（鄭子峰攝）

大埔宏福苑大火後，其中宏新閣21至31樓居民4月22日分批回家執拾物品。下午時分陸續有居民於收拾後落樓。（鄭子峰攝）

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣



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▼4月20日 宏福苑宏新閣首批居民上樓情況▼

