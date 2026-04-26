宏福苑｜居民嘆上樓猶如開盲盒　一家四口約定在單位拍全家福道別

大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民，近日陸續獲安排上樓執拾，今日（26日）輪到宏昌閣及宏道閣的居民獲安排上樓。宏道閣低層住戶潘小姐今日與父母及妹妹一家四口重返故居，由於尚未知道單位損毀程度，她形容猶如「開盲盒」。面對滿載40年回憶的出生地，她坦言3小時執拾絕不足夠，此行最大的心願，除了尋回出世紙等珍貴文件，便是與家人拍攝在宏道閣單位中最後一張全家福作紀念，她刻意不帶小朋友上樓，只望為下一代保留家園最美好的印記。



宏道閣居民潘小姐今日與父母及妹妹一家四口上樓，由於尚未知道單位損毀程度，她形容猶如「開盲盒」。（蔡正邦攝）

潘小姐表示，災後至今一直未有收到任何關於屋內情況的相片或文字描述，「唔清楚入面，好似開盲盒咁囉」，她指從外圍觀察單位似乎狀況尚可，不過亦知道相鄰單位曾被火波及。

潘小姐直言3小時執拾時間絕不足夠：「其實一定係唔夠時間，去旅行都唔係執3個鐘嘢啦！住咗40年，咁多樣嘢邊可能執得晒？」她透露，首要目標是尋回父母的結婚證書、自己的出世紙，以及舊相簿和小朋友的玩具。

考慮到災場環境惡劣及高溫，潘小姐特意帶備了冰巾及退熱貼，以防父母感到不適，「（不過）因為我哋低層，所以都還好，佢哋身體狀況都仲OK，唔太擔心。」

潘小姐自出世就在宏道閣居住，大約十多年前搬走，但兩老依然在上址居住，她和女兒亦不時回去探望，女兒也常在宏道閣留宿，對婆婆爺爺的家充滿感情。不過，這次重返災場，她堅決不帶小朋友同行，「我諗未必帶小朋友，希望留返屋企美好印象俾佢。可能都會影返個情況俾佢哋睇，盡量幫佢哋攞返想攞嘅玩具。」

潘小姐坦言會再申請上樓執拾，但亦當今次是最後一次機會：「因為我自己出世住到而家，咁都唔捨得……但都無辦法啦，唯有上去當係最後一次。」

她續指，一家四口已約定會做一個儀式：「要喺屋企再影多次全家福。」她憶述以往家中舉行過無數次聚會，留下過許多溫馨的合照，今日重返單位，一家人希望能拍下在宏道閣的最後一張全家福，作最後的紀念與告別。

今日（26日）宏昌閣及宏仁閣居民上樓執拾。（蔡正邦攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

