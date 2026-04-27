宏福苑｜男童上樓取回獎牌及獎狀　坦言：付出咗好多努力

﻿大埔宏福苑五級大火中，7座災廈居民陸續獲安排分批上樓執拾，今日（27日）宏昌閣及宏道閣居民上樓，有男童最關心自己辛苦所獲的獎牌和獎狀是否完好，他今早上樓分別拿取家中的獎牌、獎狀及小提琴，並認為單位情況還可以，只有廚房及廁所有被燒痕跡，又希望可再上樓。



一名住在宏福苑近6年的男童今（27日）早上樓，拿回家中的獎牌、獎狀。（蔡正邦攝）

一名住在宏福苑近6年的男童今早（27日）上樓，他接受訪問，指單位情況還可以「都ok，係有少少混亂，好多灰」，他指家中廚房及廁所有被燒痕跡，但他最關心的數學比賽獎牌、獎狀都完好無缺，並坦言其對自己最重要：「因為付出好多努力。」

他提到獎項中各名次都有，對自己別具意義。除此之外，他今趟上樓亦拿走自己的小提琴，他指如有機會希望可再上樓拿走傢具及電器等。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

