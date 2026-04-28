長沙灣「貓店長」疑被偷走　飼主發帖昐歸還：保證不追究│有片

再有「貓店長」懷疑被偷走事件發生。長沙灣永隆街一間雜貨店，據悉其飼養的黑色貓咪上周末突然失蹤，飼主翻查閉路電視，發現其貓咪於夜更收舖後，懷疑被兩人裝入袋偷走。飼主在網上發帖希望賊人能夠歸還貓咪，並指「我已報警，請歸還，我本人保證不追究」。警方回覆證實報案人曾就事件報案，但後來認為不用警方跟進，暫改列作備案處理。



失竊的貓隻近照。(網上圖片)

飼主黃小姐於昨日（周一/27日）晚上，在社交媒體上發帖文：「麻煩長沙灣各位街坊，如有認識呢兩位請聯繫我，或你們本人看到這個視頻，請還我的貓咪，這個黑色貓咪不是流浪貓，我養了四年有感情，街坊都很想念它，我已報警，請歸還，我本人保證不追究。」同時在帖文附上其黑色貓咪的近照、以及一段閉路電視影片：「麻煩各位長沙灣永隆街永隆大廈，街坊四鄰請問有冇認識呢兩個人，我家愛貓被她們兩人拿袋子裝走了，如果認識請聯繫我，有酬金感謝。」

失竊的貓隻近照。(網上圖片)

就數秒鐘長度的閉路電視片段中可見，一男一女在已打烊的店外，其中女子手持一個環保袋，意圖將一隻黑貓放入袋，但貓咪掙扎跳落地逃走，之後片段未有再見到兩人有偷貓行為。但貓咪去向則不得而知。

片段放上網後，卻引來網民質疑：「吓，收左舖，但貓貓留左喺外面？」飼主回應指「當晚，鋪頭放左煙霧彈，我個貓先會跑出來，但是我的貓養咗四年喇，佢經常係外面，街坊鄰居都知道不抓它，因為它很乖會自己跑回我鋪頭，鋪頭外面有個洞可以返去」。但網民則不認同：「放煙霧彈唔先拎貓返家安置？有毒架（㗎）。」

亦有其他街坊留言指：「我有留意哩隻貓，初初以為佢係浪浪，好心就比佢帶返條頸帶啦🫠仲要長期放養，有心無心都以為佢無主人。」

警方就上述事件回覆《香港01》指，警方於4月25日晚上6時40分，接獲一名姓黃（27歲）女子報案，指其位於長沙灣永隆街一間地舖，其貓隻不見了。翻查閉路電視後，懷疑有人較早時取走貓隻。警方將案件列作「遺失或失竊」，未有人被捕。而隨後報案人則稱不用警方跟進，警方改列備案處理。