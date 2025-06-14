貓店長曾離職潛逃　發現流浪日子不好過　回歸化身招財貓街坊超愛

九年前，日本神奈川縣的一家果蔬店擔心店裏有老鼠，就領養了一隻即將被送到收容所的小貓，當時牠只有三四個月大，可憐巴巴。



小貓被取名為「Mei-chan 」，主動開始負責店裏的接待工作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蔬果店的貓店長Mei-chan（instagram@kikuya.seikaten）

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但沒想到的是，幹了一段時間後，貓不想幹了，直接離職潛逃。

主人都急死了，到處找，最後貓被鄰居發現並送了回來。

可能是發現外面不太好混，Mei-chan 徹底老實了，重新幹起果蔬店經理的工作，再沒想離開過。

Mei-chan 經理非常受歡迎，很多新老顧客都是衝着牠來的，還有不少人買蔬菜也會給牠帶禮物。

於是，貓經理越長越胖哈哈。

不過，體重也沒有影響到牠的受歡迎程度，孩子還是很招財的。

喵：找本店長有事嗎？（instagram@kikuya.seikaten）

咱就是說，誰買菜的時候不想看到這樣一隻小貓啊，實在是太可愛了哈哈。

emmm…買菜可以搭我一隻橘子嗎？

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