宏福苑上樓｜宏昌閣居民難以斷捨離 冀將單位執返「靚仔」
撰文：馬耀文
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大埔宏福苑大火，今日（28日）是居民上樓執拾第三輪的最後一天，即宏昌閣和宏道閣居民的最後一天。其中住宏昌閣的住戶直言難以斷捨離：「癡線咩，無可能斷到。」只希望取回重要物件，也會執拾乾淨「靚靚仔仔、整整齊齊」地離開。
家人住宏昌閣21樓的盧小姐，偕父母和胞弟上樓。她坦言沒有特別做運動做準備，但仍然希望與胞弟多走兩轉，父母則在單位等候。
她說：「無諗過成件事，由出事到依家，無一個香港人、無一個街坊會諗到。唔捨得一定有，但係都發生咗，無奈囉！」她指家中有很多物件：「媽咪差唔多想成間屋搬走，但係無可能吖嘛！」預計會取出世紙、父親的相機鏡頭和外公外婆的遺物。
盧小姐認為3小時不足夠：「斷捨離？斷唔到，癡線咩，無可能斷到！」不過她亦樂觀面對：「斷唔到拎唔到，咪影多幾張相囉！同埋走嘅時候執返靚靚仔仔，完完整整，整整齊齊。」
政務司副司長辦公室昨日（27日）表示，周一上樓的住戶共119戶443人上樓，進出大廈的平均時間是2小時32分鐘，最短的是17分鐘，最長的是3小時45分鐘。全日收到10宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，警方會就當中的兩宗個案作進一步調查。
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