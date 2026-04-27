宏福苑｜聽證會作供自責未拍鄰居門　女居民重返舊居：有好好道歉

大埔宏福苑五級大火後，受影響居民今日（27日）獲安排分批上樓執拾，今日仍是宏昌閣和宏道閣居民上樓。居於宏昌閣24樓的高以蕾，日前於聽證會上作供時，對未有拍門通知鄰居感後悔，她今午偕胞姊上樓執拾，亦藉此向鄰舍致歉。



住於宏昌閣24樓的高以蕾（橙衫）與胞姊一同上樓執拾。（林振華攝）

住於宏昌閣24樓的高以蕾，日前於聽證會上供述自己火海倖存的經歷，雖幸運逃出生天，但她亦對未有拍門通知鄰居感後悔。她今午與胞姊一同上樓，樓內滿目瘡痍，所屬單位與鄰舍相比已算損毀較輕，故能除取回相簿、少量兒時玩具、貴重物品及文件。她亦有向鄰居「好好道歉」，放下心頭大石，她哽咽道：「由走出嚟之後，因為我剩低一個人，所有嘢都好辛苦。因為好多人走咗……」

作為第一手住戶，兩姊妹一家都在宏福苑生活，高以蕾在此出世長大，成家後住在宏昌閣單位，娘家則在宏志閣，屋苑滿載回憶，胞姊直言：「無論變成點呢，我哋都想返嚟。」兩人此行亦無意與單位道別，強調如有機會定會重返舊居，「我哋會再返嚟，我哋下次見」。

住於宏昌閣24樓的高以蕾（橙衫）與胞姊一同上樓執拾。（林振華攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

