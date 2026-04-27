宏福苑上樓｜痛失雙親、弟35%燒傷　家屬灰燼中尋回觀音及健康球

大埔宏福苑大火造成168人死亡，事隔約5個月，災民近日陸續獲安排上樓執拾物品。區先生在大火中，痛失居於宏昌閣的雙親，胞弟雖保住性命，但有35%皮膚燒傷。他透露，已於上周四（23日）代為上樓收拾物品，惟單位「基本上燒晒，剷咗半個鐘都係啲灰」，他只尋獲及帶走一個觀音像及一些水晶「健康球」，未能尋獲金器或其他值錢的物品。至於弟弟至今仍然留院，手指仍然彎曲、一隻手未能舉高，暫時無法自理，正尋找合適院舍。



區先生在大埔宏福苑大火中痛失雙親，弟弟亦嚴重燒傷，他上周四（23日）返回父母與弟弟居住的宏昌閣單位執拾，形容單位「基本上燒晒」。（區先生提供）

從區先生提供的單位照片可見，屋內一片頹垣敗瓦，窗戶玻璃消失、窗框燒至變形，窗邊圍上橙網。屋內有只見到一些燒剩的金屬，包括一部健身器材的支架；僅餘的觀音和水晶則被煙熏黑。

區先生在大埔宏福苑大火中痛失雙親，弟弟亦嚴重燒傷，他上周四（23日）返回父母與弟弟居住的宏昌閣單位執拾，形容單位「基本上燒晒」，只尋獲熏黑的觀音及一些水晶「健康球」。（區先生提供）

區先生在大火中失去父母，其胞弟亦有35%皮膚燒傷。火災發生後約3星期，區先生曾引述醫生表示，弟弟的雙耳恐怕「都應該冇咗」，但保住聽覺和視力，不過雙手雙腳仍要包紮；當時弟弟更從內地傳媒的報道中，認出救他逃出生天的消防員。

今日區先生受訪時表示，弟弟仍然留院，曾接受過數次手術，惟手指仍然彎曲、一隻手未能舉高；雖然可以步行，但腳部仍會痛。他透露，由於弟弟暫時仍未能自理，故政府及社工正協助尋找合適院舍，醫院亦指若「搵到地方」，便會安排弟弟出院。