宏福苑上樓｜第八日共119戶443人執拾 接10宗求警個案涉遺失財物
撰文：董素琛
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大埔宏福苑居民分批上樓第八日（27日），政務司副司長辦公室晚上公布，開放的是宏昌閣高層的5個樓層及宏道閣中層的10個樓層，共119戶443人上樓，進出大廈的平均時間是2小時32分鐘。
相關部門合組的綜合詢問處，今日收到10宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，警方會就當中的兩宗個案作進一步調查。
65%居民逗留少於3小時 5%居民逗留少於1小時
政務司副司長辦公室表示，今日上樓的住戶進出大廈的平均時間是2小時32分鐘，最短的是17分鐘，最長的是3小時45分鐘，約65%的居民逗留時間少於三小時，約23%的居民逗留時間少於兩小時，約5%的居民逗留時間少於一小時。
今日總共有60戶124人上落大廈不止一次，其中：30戶74人多走一次；17戶31人多走兩次；9戶13人多走三次；1戶3人多走四次；以及3戶3人多走五次。
10宗求警個案涉遺失財物 3宗已協助尋回
政務司副司長辦公室指，10宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中3宗個案成功協助住戶尋回相關失物；2宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；另外3宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。
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