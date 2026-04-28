宏福苑｜宏道閣古箏演奏者遺40多部珍藏　欣喜搬下三分一：好感恩

大埔宏福苑大火，今日（28日）是居民上樓執拾第三輪的最後一天，即宏昌閣和宏道閣居民的最後一天。其中住宏道閣31樓的馬先生是古箏演奏者，家中珍藏超過40部古箏，他原本沒預料今天可以搬下，喜獲民安隊和警方協助，結果抬下十多部古箏，猶如失而復得，喜上眉梢。



馬先生從事古箏教學超過三十年，亦是古箏演奏者，他不願意上鏡，但提及「失而復得」的一批古箏，喜悅之情躍然紙上。他說：「 民安隊、警察好helpful（幫手），好感恩，佢哋好好人幫我手。本來預算拎好少，得幾對手，三個鐘，好唔開心，點知一幫手就好開心。」

馬先生的住所放有40多部古箏，他說：「揀邊部先？唔知呀，邊部重要咪攞出去。仲有三分二（未攞），總共有40幾部，有好多有紀念價值，有啲幾十年。」慶幸心頭好都沒有熏黑，其中一部早年其老師送贈的蝶式箏亦告無損。

馬先生的心頭好都沒有熏黑，包括其老師送贈的蝶式箏。（翁鈺輝攝）

馬先生表示家中有樂譜、書籍等，但因為太重無法拿走。他希望有第二次、第三次上樓：「我覺得有機會畀我哋攞返晒啲嘢，唔好入咗堆填區。」除了古箏也有其他樂器：「樂團裏面用嘅樂器，儲咗幾十年，20幾歲開始（玩）。」

馬先生的單位沒損毀很是感恩：「有啲嘢我係掛住嘅，有啲好值得掛，冇得買嗰啲。而家做唔到，都唔係呢個樣、都唔係呢啲款、唔係呢啲質素。木料或者以前嘅聲音，而家聲音都唔同，如果你係玩呢種樂器，你會好細心去研究。」