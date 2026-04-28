宏福苑｜雙親罹難　懷念母親老火湯　孝子回家道別：來生再報恩情

大埔宏福苑大火發生逾五個月，七座大廈居民獲安排分批上樓執拾，周二（28日）輪到宏昌閣及宏道閣居民上樓，當中包括曾於聽證會作供的居民證人蘇曉峯。蘇先生的父母住宏昌閣27樓，老家完全燒毁，雙親罹難，父親剩下一具遺骸，母親要靠牙齒辨認身份。

蘇先生最後一次回家仍飲到母親的老火湯，今次卻是帶同金屬探測器、燒烤叉尋找失落的家當。他哽咽說：「估唔到返屋企嘅路，這麼近那麼遠。」他準備跟父母說會帶他們到新居，會好好照顧自己，「來生再報答你們的恩情」。



蘇先生與太太在上樓前，帶着鮮花眺望燒毁的宏昌閣，感觸落淚。（翁鈺輝攝）

帶金屬探測器、燒烤叉 灰燼中覓尋

上樓前，蘇先生拿着鮮花眺望焚毀了的家，哽咽道：「估唔到返屋企嘅路，這麼近那麼遠。」他背着兩大個背包、一束黃色鮮花，還有金屬探測器、燒烤叉和兩張膠摺櫈：「我都不知道，實質上爸爸媽媽有多少東西，看看留得返幾有價值嘅嘢。」他記得有旅行的手信陶瓷馬。

蘇先生（右三）背着兩大個背包，與太太準備上樓。（翁鈺輝攝）

火後個多月未確認母身份 一度要求回家尋母

蘇的父母在單位離世，遺骸疑似相擁，母親遺骸更要靠牙齒辨認身份，而且等確認身份也等了一個多月。等候消息期間，他曾多次致電警方熱線要求上樓尋母，但被拒絕。

蘇曉峯受訪時，不時感觸落淚。（翁鈺輝攝）

上次回家飲湯：冇機會再飲媽媽嘅湯

這天，他清晨五時便睡醒，腦袋不住思考擔心「遺漏」的事情，心情緊張忐忑，而且過去多日見到不少已上樓的街坊回家後情緒波動、感觸，「每人都捨不得」，想像不了自己上樓會有甚麼感受：「每個人都是小家庭，點解會變成咁呢？」

蘇先生是「宏福二代」，小學升中時遷入宏昌閣，婚後再與太太搬到宏志閣。距離上次回老家，已是五個多月前回家食飯的時候，他哭着說：「媽咪煲湯好好飲，我已經冇機會再飲媽媽嘅湯。」

蘇曉峯準備了信件給媽媽、爸爸及老家。（翁鈺輝攝）

感謝老家遮風擋雨四十載

談到最珍貴的回憶，他說有開心也有不開心，感謝老家為他們遮風擋雨四十多年：「好在這十幾年，和父母相處得很開心，很輕鬆，相處得很好。」上樓後，有甚麼想與父母說？「叫他們不用擔心，我哋學識了自立。叫他們不用擔心我們，我們會好好照顧自己，我們來生希望再報答他們的恩情。」

蘇先生曾出席宏福苑聽證會任居民證人，他早前作供時說，在聽證會首日才知道父母曾報警，他母親曾致電也落樓，無法想像父母有多徬徨無助。