宏福苑｜居民由出生住到成家　家園焚毀料無物可取：見最後一面

大埔宏福苑大火的災民，近日陸續獲安排上樓執拾；今日（28日）是宏昌閣和宏道閣居民最後一日上樓。居民崔先生，自出生起便紮根於此，成家後更選在附近宏昌閣，方便與父母照應。面對家園焚毀，崔先生預料模型、相機和電腦應已化為烏有，「其實都唔expect（期望）嗰啲嘢可以存在」，唯獨希望在餘燼中尋回太太遺落的結婚戒指。



居民今日（28日）繼續上樓執拾。（馬耀文攝）

崔先生與宏福苑的緣分頗深，他自出生起便居住於宏建閣，後來8年前成家後亦特意在宏昌閣購置單位，希望和父母距離近些。他表示，父母居住的宏建閣單位倖免於難，周三將陪同父母回到宏建閣，相反已居住七年多的家，卻在烈火中化為烏有，「由細開始住到而家，對宏福苑都好有感情，好多街坊其實都已經唔喺度，我嗰層（街坊）都罹難……」崔先生感嘆，眼見熟悉的街坊離去，家園焚毀，內心百感交集，抱着「見最後一面」的心情回到昔日家園。

崔先生與太太及朋友共四人需徒步行30層樓，他認為自己體力尚能應付，惟擔心妻子或會有些吃力。崔先生直言，家裏原有的收藏品，如大量模型、電腦及相機等，在高温下估計已全數焚毀。今日帶備了手套、眼罩以及鏟子、金屬探測器等挖掘工具，目前最希望尋找妻子在事發當日遺留在家裏的結婚戒指。

居民崔先生（左一）。（馬耀文攝）

居民今日（28日）繼續上樓執拾。（馬耀文攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

