宏福苑上樓｜居民促管理公司召開業主大會　冀有清晰資訊決定路向

大埔宏福苑大火，居民上樓執拾進入第三輪的第一天。接連三天（4月29至5月1日）是宏泰閣及宏建閣居民上樓。中午時份，陸續有居民執拾後離開，有居民認為最理想重修單位後入住，更敦促管理公司召開業主大會，讓居民有清晰明確的資訊。



下午2時繼續有居民執拾後落樓，其中父母住宏建閣低層的溫小姐，找來朋友幫忙到娘家執拾。她說：「乜都執囉，因為無燒過，財物各樣，老人家咩都想要。」

她表示，父母由廣福邨遷到宏福苑，紮根數十年，「最理想整返個單位，住返。畢竟要考慮嘅太多，退休人士無收入，再置返傢俬都有困難，後生一輩可以支付嘅開支各樣亦有限，整得返咪住囉。而且常理嚟，喺呢度成長生活，咁多年好地地，突然要搬，點都係個打擊。」

當局昨日就宏志閣的情況指，有超過七成居民有意賣出業權。溫小姐質疑「講幾多%，冇實則數據畀我哋睇到」她業主合安管理公司盡快開業主大會：「開業主大會係必須嘅，依家除咗安置方案，其他都無明確細節，街坊無清晰嘅思路去決定未來條路點行，即係維修費餘額、律師費、選址各樣那樣都唔清晰。」

溫小姐希望管理公司盡快開業主大會。（蔡正邦攝）

另一位宏建閣居民林先生居住了18年，豁別5個月回到單位，他形容：「心情感慨，咁耐無見。」他收拾了相簿、保險箱鎖匙及具有紀念價值的物品。林坦言，與妻子年紀老邁，打算將業權出售予政府。至於若宏福苑重建會否想回到單位居住，林生笑言：「到時我哋都入咗安老院。」

林生林太豁別5個月回到單位，林生形容：「心情感慨，咁耐無見。」（蔡正邦攝）

有居民抬下電視機。（蔡正邦攝）

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

