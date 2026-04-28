宏福苑｜黃偉綸：不排除立法收回宏志閣業權　現專注你情我願買賣

大埔宏福苑火災後，7幢樓宇業權納入政府收購業權計劃，未遭大火波及的宏志閣亦有新安排。政府今日（28日）公布，如6月30日或之前，有4分之3宏志閣業主、即75%簽署「接受收購建議信件」，便可納入政府長遠居住安置方案。



財政司副司長黃偉綸表示，目前專注以「你情我願」方式收購業權，但不排除在稍後階段會通過立法收回。他說，宏志閣可收購的業權愈多愈好；倘將來立法收回所有業權， 政府所取得的業權份數，對收回所有業權也有幫助。



大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，暫不包括未遭大火波及的宏志閣（圖最左一幢）。（資料圖片/夏家朗攝）

政府今日公布，如6月30日或之前，有4分之3宏志閣業主、即75%確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘7廈相同，估計總收購成本約10億元。

政府擬收購宏福苑7幢樓宇 1％不打算接受方案

房屋局局長何永賢表示，自3月2日開始，解說隊已接觸A至G座95％居民， 當中75％表示接受政府收購建議，24％仍在考慮，1％不打算接受方案。 宏志閣方面， 77％表示接受收購，14％仍在考慮，9％不接受收購建議。

他表示，明日起解說專隊會詢問宏志閣居民是否接受方案，並會了解業主目前住所，稍後會寄出收購建議信件，希望業主清楚表達意願。政府亦會提供特設銷售計劃資料包，內有十個項目圖則、所在位置和設施。她稱，居屋2025及綠置居2025已開始銷售，已有賣樓模型供居民參考。如業主有任何疑問，業主可致電熱線 2129-8133 了解詳情。

大埔宏福苑五級火災，宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

不排除稍後立法收回業權

被問如業主拒出售業權，會如何處理？會否動用收回土地條例收回業權？財政司副司長黃偉綸表示，四分三是高度共識，政府已參考77%業主希望參與長遠安置方案，門檻具一定合理性。由於現時沒有法例能強制收回業權，政府不排除在稍後階段會通過立法收回，他強調目前專注以「你情我願」方式，又指收購價遠高於宏福苑受災前的售價， 形容具合理性。

他指，宏志閣可收購的業權是愈多愈好；倘將來立法收回所有業權， 政府所取得的業權份數，對收回所有業權也有幫助。倘立法仍要與立法會討論立法理據，又強調任何新法例必須符合基本法，保障私有產權，如收回產權亦必須有賠償。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，玻璃窗上留有將貼維修時發泡膠的雙面膠。（資料圖片/夏家朗攝）

若未能達成75％門檻，他表示會「跌返去市場安排」，政府難以繼續，業主亦要面對不同挑戰。

如果唔到75％，我哋有權唔繼續進行呢個方案， 呢個選擇唔係無邊界，係有清楚指引。 財政司副司長黃偉綸