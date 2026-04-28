宏福苑7廈居民無升降機上樓執拾　何永賢：金屬配件遇蒸氣遭破壞

大埔宏福苑七幢受火災燒毀的樓宇居民，上周起分批返回單位執拾，惟無法使用升降機上落。房屋局局長何永賢今日（28日）表示，由於升降機很多金屬配件遇蒸氣時遭破壞，大量電路板遭高溫、灑水破壞，故必須安全和穩妥。



有傳言指工人執修時可使用升降機，政務司副司長卓永興表示「呢個唔係我知道的情況」。



房屋局局長何永賢今日（28日）表示，由於升降機很多金屬配件遇蒸氣時遭破壞，大量電路板遭高溫、灑水破壞，故必須安全和穩妥。（林彥汛攝）

房屋局發言人澄清，工人乘搭升降機的傳聞並不真確，亦沒有事實根據。除了升降機金屬配件受破壞，發言人指七座大廈的供電系統於大火中受到破壞，未能正常供電，因此升降機未能正常運作。

另外，有宏昌閣居民今日重返單位時，發現焦土家園竟淪為「垃圾站」，鄰居的相片、利是封及信件等雜物堆積如山，雜物高度甚至超過其1.9米的身高；同時驚現煙蒂、口罩及飲品殘渣，懷疑有工人在單位內休息飲食，留下一地垃圾。（見另稿）房屋局局長何永賢表示會嚴肅跟進。

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