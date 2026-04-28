宏福苑上樓｜第九日共130戶498人執拾　錄7宗求警協助涉遺失財物

大埔宏福苑居民分批上樓第九日（28日），政務司副司長辦公室晚上公布，開放的宏昌閣高層5個樓層及宏道閣中層10個樓層，共130戶498人上樓，進出大廈的平均時間是2小時33分鐘。



相關部門合組的綜合詢問處，今日收到7宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中1宗成功尋回失物，警方會就當中2宗個案作進一步調查。



4月28日宏福苑居民上樓情況。（馬耀文攝）

有居民使用外骨骼輔助器協助上樓。（馬耀文攝）

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65%居民逗留少於3小時 2%居民逗留少於1小時

政務司副司長辦公室表示，今日上樓的住戶進出大廈的平均時間是2小時33分鐘，最短的是29分鐘，最長的是3小時43分鐘，約65%的居民逗留時間少於3小時，約25%的居民逗留時間少於2小時，約2%的居民逗留時間少於一小時。

今日總共有54戶106人上落大廈不止一次，其中：43戶87人多走一次；9戶17人多走兩次；以及2戶2人多走三次。

7宗求警個案涉遺失財物 1宗已協助尋回

相關部門合組的綜合詢問處今日收到7宗居民求警協助個案和一宗市民身體不適的求助個案。該7宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物 。警方即時派員協助搜查，就其中1宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料；而餘下2宗個案，警方會作進一步調查。