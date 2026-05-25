葵涌廣場光頭漢疑偷公仔　遭四眼男摺凳追打痛毆│有片

葵涌發生一宗懷疑夾公仔機偷竊案。惟一名懷疑是店員的男子，竟在「追賊」期間施行「私刑」，取出摺凳襲擊對方。《香港01》正向警方查詢事件。



事件由一條閉路電視片段流出網上而曝光。據了解，片段上載到網上的時間，為今年5月10日，但片段中未有標示拍攝時間及地點；而片段長度亦僅數十秒。相信事發地點為葵涌廣場1樓一間夾公仔機店舖門外。

深色衫四眼男多次舉起摺凳，襲擊手持兩隻公仔、正在逃走的光頭漢。(網片截圖)

片段開始時已可聽到，一名身穿深色衫褲、戴眼鏡的男子，相信為店員。他向著一名手持公仔的光頭漢大喝一聲：「叫你唔好郁呀！」可見四眼男當時用身體將對方壓在一部夾公仔機上，同時揮舞其摺凳，擊中光頭漢身體；

光頭漢趁機逃脫，向著商場走廊逃走，但只走得幾步即失足跌在地上，隨即被四眼男追到。雙方展開糾纏，期間四眼男將光頭漢捉住並壓在一間店舖的拉閘上，拉閘亦一度被撞凹。至於光頭漢對於兩隻公仔，則死不放手，全程捉緊。

四眼男再次大叫「唔好郁呀！」光頭漢則被人用摺凳打頭最少兩次，最後突圍而出，走出鏡頭範圍以外，而四眼男則舉起摺凳捨命窮追。然而，片後就此結束，暫時未能得知兩人的下場。片段中，亦可見有其他途人經過，幸未有被波及。

有網民見狀留言質問：「咩事要用摺凳打？」亦有眼利網民指出「夠膽用鐵那邊打，隨時攞命」。

深色衫四眼男多次舉起摺凳，襲擊手持兩隻公仔、正在逃走的光頭漢。(網片截圖)