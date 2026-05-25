土耳其防暴警攻入反對黨總部 施放催淚彈驅逐黨魁
撰文：蕭通
出版：更新：
土耳其政局動盪，最大反對黨共和人民黨（CHP）的黨魁厄齊爾（Ozgur Ozel）日前遭法院裁定當選無效，大批防暴警察5月24日強行進入CHP位於首都安卡拉的總部，驅逐厄齊爾等領導層。此舉引發外界對土耳其民主體制的擔憂，厄齊爾批評這是「司法政變」，誓言抗爭到底。
路透社報道，大批防暴警察強闖CHP總部，於現場施放催淚彈，黨工與CHP的支持者於門口架設路障試圖阻擋，並向警方投擲雜物，場面混亂，暫未知有否造成人員受傷。
法院日前以程序違規為由，裁定2023年的黨代表大會選舉無效，撤銷厄齊爾當選黨魁的結果，下令由前主席克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）暫時重掌黨務。而克勒奇達爾奧盧在當年的總統大選中，為現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的手下敗將。
至24日，安卡拉省長下令驅逐CHP總部內的人員。厄齊爾步出總部後向媒體發表講話，呼籲支持者當晚在土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的3個地點舉行抗議活動。
土耳其大規模逮捕逾百人 包括最大反對黨成員市長被捕引爆十年來最大規模示威：上街的土耳其人在反對什麼？土耳其最大反對黨初選 1500萬人投票支持被捕伊斯坦堡市長選總統土耳其伊斯坦堡連日大規模示威 多個反對派社交賬號遭X封殺土耳其拘反對派領袖掀動盪 土耳其里拉及股市暴跌