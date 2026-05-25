土耳其防暴警攻入反對黨總部　施放催淚彈驅逐黨魁

土耳其政局動盪，最大反對黨共和人民黨（CHP）的黨魁厄齊爾（Ozgur Ozel）日前遭法院裁定當選無效，大批防暴警察5月24日強行進入CHP位於首都安卡拉的總部，驅逐厄齊爾等領導層。此舉引發外界對土耳其民主體制的擔憂，厄齊爾批評這是「司法政變」，誓言抗爭到底。



2026年5月24日，土耳其最大反對黨——共和人民黨（CHP）的領導人厄齊爾（Ozgur Ozel）站在一輛裝甲警車上，帶領支持者遊行前往國會。（Reuters）

路透社報道，大批防暴警察強闖CHP總部，於現場施放催淚彈，黨工與CHP的支持者於門口架設路障試圖阻擋，並向警方投擲雜物，場面混亂，暫未知有否造成人員受傷。

法院日前以程序違規為由，裁定2023年的黨代表大會選舉無效，撤銷厄齊爾當選黨魁的結果，下令由前主席克勒奇達爾奧盧（Kemal Kılıçdaroğlu）暫時重掌黨務。而克勒奇達爾奧盧在當年的總統大選中，為現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的手下敗將。

至24日，安卡拉省長下令驅逐CHP總部內的人員。厄齊爾步出總部後向媒體發表講話，呼籲支持者當晚在土耳其最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的3個地點舉行抗議活動。