猜猜我是誰｜警拘7內地男　揭每日收數百元報酬專收騙款　涉145萬

警方調查一宗「猜猜我是誰」騙案，案中受案人誤以為「女兒」飲酒鬧事，需要款項應急而被騙15萬元。警方追查下，發現有犯罪集團聘請內地人來港，專責收取詐騙得來的款項及轉帳，昨日（20日）在旺角拘捕7名雙程證男子。警方指被捕7人由內地來港，每日收取數百元報酬，專門負責籌集犯罪得益，進行資金轉移及洗黑錢活動。目前7人被扣留協助調查，稍後將會被暫控「串謀詐騙」罪名。



警方油尖警區刑事調查總督察李祈晉及刑事調查隊第五隊主管督察蘇倩怡向傳媒簡報案情。

受害人誤信「女兒」飲酒鬧事要錢應急 損失15萬元

油尖警區刑事調查隊第五隊主管蘇倩怡督察講述案情稱，上周四（7日）一名62歲事主接獲一名自稱其女兒的來電，聲稱因為飲酒鬧事惹上官非，急需10萬元應急。事主不虞有詐，應對方指示到尖沙咀交出10萬元現金。其後騙徒再用同一藉口，要求事主轉帳5萬元到指定戶口。事主轉數後，冷靜下來才感到異樣，致電女兒核實始知受騙，於是報警。

警發現疑犯頻繁出入旺角商住大廈 拘捕7名雙程證集團成員

警方調查發現，案發當時有另一名同黨把風，兩人其後將收回的現金轉交予另一疑犯；警方繼續追查，發現接贓疑犯頻繁出入旺角一個商住大廈單位。警方於周二（19日）採取拘捕行動，拘捕該名持雙程證的疑犯，並在他身上起回接近40萬港元現金。隨後在他匿藏地點，再拘捕另外6名同樣持雙程證的集團成員。

檢大量銀行卡及手提電話 起回約80萬元現金

警方在此處所內檢獲大量相信用以操作電話騙案及洗黑錢活動有關的證物，包括在頭目的床位搜出285張銀行卡及68部手提電話。同時，亦在另一疑犯身上起回超過30萬港元現金，連同早前起獲的款項總共約80萬現金，相信是犯罪集團近期透過多宗電話詐騙取的非法得益。

被捕7人承認在內地被招募 每日數百元酬勞來港

7名被捕人士承認在內地被招募，以每日數百元的酬勞來港，根據指示負責收集不明來歷的資金、或用傀儡銀行卡提取非法得益，然後將大筆非法資金兌換成虛擬貨幣，再轉移到指定加密貨幣錢包，企圖洗白贓款，逃避警察追蹤。

行動中檢獲多部手提電話。

涉將逾130萬港元存入24個傀儡銀行戶口 購買虛擬貨幣

針對大量撿獲的銀行卡，警方調查發現這批傀儡戶口同時牽涉另一宗網上虛擬貨幣投資詐騙案。案中受害人按照騙徒指示，將超過130萬港元存入24個傀儡銀行戶口，聲稱用作購買虛擬貨幣，當中15萬港元，經資金分析證實流入今次被捕集團操控的兩個戶口。

綜合所有證據，警方初步評估今次被捕的7人跨境來港，專門負責籌集犯罪得益，進行資金轉移及洗黑錢活動。目前7人被扣留協助調查，稍後將會被暫控「串謀詐騙」罪名。

油尖警區刑事調查總督察李祈晉指出，不法分子專門拿捏長者重視親情、心軟、擔心家人的弱點，透過「猜猜我是誰」的親友假冒騙局，製造突發危機，令長者於慌亂、無從核實的情況下蒙受金錢損失。

油尖警區刑事調查總督察李祈晉及刑事調查隊第五隊主管督察蘇倩怡向傳媒簡報案情。

他呼籲市民但凡收到任何自稱親友的陌生來電，就算聲音相似、情節逼真，都必須時刻保持冷靜、提高警覺。千萬不要因為對方所述緊急情況而慌亂，絕對不要隨意透露個人資料、財務狀況，亦切勿獨自進行現金交收及銀行轉帳，應當即時致電親友日常使用的電話號碼核實。

長者是此類電騙的高危群組，警方呼籲各位市民多關心、多提點身邊長者，主動與長者分享防騙資訊，提高他們的警覺性。市民如遇到可疑來電、可疑求助，隨時可以致電警方「防騙易熱線18222」查詢及求助。

警方留意到跨境詐騙集團會招攬頻繁出入境人士、訪客、自由行旅客，以短時、高酬勞作誘餌，利誘他們協助犯案。警方呼籲所有來港人士及本港市民，勿心存僥倖，因一時貪念而淪為犯罪集團工具人，協助不法分子隱瞞犯罪得益。串謀詐騙屬本港嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。不論是幕後操控、前線行騙、現金收贓或協助洗黑錢，只要參與犯罪行為，都屬嚴重違法。