猜猜我是誰｜27歲男子騙葵青區兩長者 涉款20萬元
撰文：鄭嘉惠
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警方拘捕一名27歲男子，他涉嫌與兩宗「猜猜我是誰」騙案有關。疑犯向長者假扮兒子要錢應急，又或是代收取保釋金，涉及款項20萬元。
警方葵青警區重案組第二隊高級督察邵頌昕稱，警方於上周五（8日）接獲79歲老婦報案，她指較早前接獲一通電話，對方自稱是其兒子，急需5萬元應急。女事主信以為真，其後相約對方在石蔭東邨附近交收，騙徒收款後隨即離去。
葵青警區人員經調查，透過「銳眼」計劃翻查大量閉路電視片段，鎖定一名27歲男子，並於昨日（12日）採取拘捕行動；其間發現該名男子同日在青衣區接觸一名88歲老翁，調查顯示，該名老翁早前亦墮入另一宗「猜猜我是誰」電話騙案，誤以為兒子被捕。他按騙徒指示，向該名男子交付15萬元作為「保釋金」。警員當場起出該15萬元。疑犯仍被扣查中，不排除他涉及其他案件。
邵頌昕提醒巿民，特別是長者，如收到陌生人來電，要保持冷靜，並致電相關親友求證，或與可信賴人士求助。如發現懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222或999。
另外，警方告誡巿民，勿為「搵快錢」而參予騙案，「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判入獄10年。
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