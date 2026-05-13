猜猜我是誰｜27歲男子騙葵青區兩長者　涉款20萬元

警方拘捕一名27歲男子，他涉嫌與兩宗「猜猜我是誰」騙案有關。疑犯向長者假扮兒子要錢應急，又或是代收取保釋金，涉及款項20萬元。



警方葵青警區重案組第二隊高級督察邵頌昕提醒巿民要留心陌生人來電。（鄭嘉惠攝）

警方葵青警區重案組第二隊高級督察邵頌昕稱，警方於上周五（8日）接獲79歲老婦報案，她指較早前接獲一通電話，對方自稱是其兒子，急需5萬元應急。女事主信以為真，其後相約對方在石蔭東邨附近交收，騙徒收款後隨即離去。

葵青警區人員經調查，透過「銳眼」計劃翻查大量閉路電視片段，鎖定一名27歲男子，並於昨日（12日）採取拘捕行動；其間發現該名男子同日在青衣區接觸一名88歲老翁，調查顯示，該名老翁早前亦墮入另一宗「猜猜我是誰」電話騙案，誤以為兒子被捕。他按騙徒指示，向該名男子交付15萬元作為「保釋金」。警員當場起出該15萬元。疑犯仍被扣查中，不排除他涉及其他案件。

邵頌昕提醒巿民，特別是長者，如收到陌生人來電，要保持冷靜，並致電相關親友求證，或與可信賴人士求助。如發現懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222或999。

另外，警方告誡巿民，勿為「搵快錢」而參予騙案，「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判入獄10年。