猜猜我是誰︱警拘10人涉呃長者逾$300萬　騙徒教長者搭的士去交錢

警方留意到今年首季長者受騙數字上升，警方於4月22日至5月12日展開執法行動，成功瓦解一個涉及全港各區電話騙案的詐騙集團，以「串謀詐騙」罪及「洗黑錢」罪拘捕10人，涉案金額逾300萬元，部分受害人年紀超過90歲；其中涉款最多騙案受害人為一名80多歲老婦，被騙取14萬元。警方發現，騙徒會首先指使長者乘搭的士，並要求長者將電話交給的士司機，讓騙徒直接在電話中將目的地告訴的士司機，令長者不清楚自己去了哪裡交收現金，增加警方的追查難度。



警方發現，騙徒會首先指使長者乘搭的士，並要求長者將電話交給的士司機，讓騙徒直接在電話中將目的地告訴的士司機，令長者不清楚自己去了哪裡交收現金，增加警方的追查難度。（黃煦緻攝）

首季約9400多宗騙案 1200名長者或退休人士受騙

深水埗警區刑事部總督察黃泳洪指，警方留意到今年首季發生9427宗騙案，有約1200名長者或退休人士受騙，按年升幅多達3成，損失金額約5.3億元。

深水埗警區留意到，在今年的4月起，區內電話騙案有上升趨勢，騙案受害人主要是長者。騙徒會打電話給長者，訛稱是其家人，以不同藉口他們索取金錢。其中幾件案件中，受害長者年齡超過90歲。

騙徒從長者手中收取騙款 轉買虛擬貨幣增追查難度

深水埗警區情報組督察陳靜指，警方調查發現集團成員會在長者手中收取騙款後，前往買賣虛擬貨幣的商店，用騙款購買虛擬貨幣後，隨即存入指定的電子錢包，為求增加警方追查難度。

此外，人員亦發現，大部分案件中，騙徒會首先指使長者乘搭的士，並要求長者將電話交給的士司機，讓騙徒直接在電話中將目的地告訴的士司機，令長者不清楚自己去了哪裡交收現金，增加警方的追查難度。

據知，其中涉款最多騙案受害人為一名80多歲老婦，騙徒訛稱為其兒子，最終老婦被騙取14萬元。

深水埗警區情報組督察陳靜怡（左），深水埗警區刑事部總督察黃泳洪（中）和商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦（右）交代案情。（黃煦緻攝）

警拘10人涉「串謀欺詐」及「洗黑錢」被捕

深水埗警區刑事部對案件進行分析，配合情報收集和深入調查後，鎖定一個在全港各區活躍的電話騙案犯罪集團，並於4月22日至5月12日展開行動，拘捕9男1女中國籍人士，年齡是介乎27至41歲。

人員先後在今年4月22日、23日和30日成功拘捕3名中國籍男子，當中一人是負責操控以及監察收錢過程的集團骨幹成員，以及兩名負責向長者收取騙款的集團成員。

經調查後，警方相信這3名被捕人士屬於同一個犯罪集團，其後人員繼續針對該犯罪集團進行情報蒐集和詳細分析，並透過翻查大量閉路電視片段，包括「銳眼計劃」下所安裝的閉路電視系統，成功鎖定該電話騙案集團的成員身份。

4人收取騙款並存入電子錢包 3名操控並監察收款過程

隨後，深水埗警區刑事部聯同深水埗分區以及長沙灣分區特遣隊人員，在5月8日展開了一連串拘捕行動，成功以「串謀欺詐」罪以及「洗黑錢」罪拘捕多7名集團成員，當中4人負責收取騙款並存入電子錢包的集團骨幹成員，以及3名負責操控並監察收款過程的集團骨幹成員。

行動中，警方共檢獲港幣17萬500元現金，案件已經交由深水埗警區重案組第二隊調查。10名被捕人早前已分別被暫控「串謀欺詐」罪以及「洗黑錢」罪 ，已於西九龍裁判法院提堂。

深水埗警區情報組督察陳靜怡（左），深水埗警區刑事部總督察黃泳洪（中）和商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦（右）交代案情。（黃煦緻攝）

電話騙案較去年同期上升近9成 損失金額高達4.8億元

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察洪琦琦表示，本港整體騙案數字由今年1月至3月，共錄得9427宗詐騙案，與去年同期相若，但總損失金額達18.5億元，當中接近3億元損失來自60歲或以上的長者群體。

在電話騙案方面，今年首季共獲得2097宗，較去年同期大幅上升88.1%，相關損失金額較去年同期增加超過一倍，達4億8,190萬元。

電話騙案方面，今年首季共獲得2097宗，較去年同期大幅上升88.1%，相關損失金額較去年同期增加超過一倍，達4億8,190萬元。（黃煦緻攝）

在長者受害人方面，今年首季共獲得1264名長者受騙，較去年同期增加了312人，相關損失共有5億3千萬元，按年大幅增加了2.4億；當中超過六成，即有788名長者受害人涉及電話騙案，損失金額達1億8千7百萬元。警方發現，升幅主要來自「猜猜我是誰」的騙案，共錄得460宗，較去年同期上升了1.5倍，損失金額有3千1百萬元。

今年首季共獲得1264名長者受騙，較去年同期增加了312人，相關損失共有5億3千萬。「猜猜我是誰」的騙案，共錄得460宗，較去年同期上升了1.5倍。（黃煦緻攝）

針對長者受騙情況，警方本年度會持續加強針對長者的防騙宣傳和教育工作，並透過社群網路和長者上載的報道平台，加強針對性的防騙教育。

在案中，騙徒會指示受害人乘坐的士到不同地點交收騙款，警方將於未來與香港的士商會合作，為的士司機舉辦防騙講座，加強他們對於最新電話騙案的認識和警覺性，期望的士司機在未來接載到乘客期間，如果察覺到乘客行為，又或者對話涉及可疑的情況，可以及早提醒乘客可能面對的受騙風險，並且鼓勵他們報警求助。

警提醒長者收到陌生電話 應致電防騙熱線18222或報警求助

警方呼籲，當長者如果收到陌生電話，有人自稱是其親人，以不同藉口索取金錢並要求保密，如果遇到上述情況，必須保持冷靜和向身邊的親人核實，另外亦可以與可以信賴的人商量。如果有可疑情況，可以致電香港警方的防騙熱線18222或者直接報警求助。

警方今年將長者和退休人士定為今年的重點宣傳對象，警方會製作一連串的活動，包括防騙粵劇、與通訊商教育長者安全使用智慧電話，以及向提取退休金人士作重點宣傳等等。

警方又指，不論本港或內地的執法機關，絕對不會要求市民在街上繳交「保釋金」，如果市民收到親友聲稱自己被警方拘捕，應該馬上去核實對方到底在何處被拘留，然後向相關警署核實。

警方亦提醒所有人包括遊客和學生，不要因一時貪念，以任何方式參與騙案。臨近暑假，警方留意到有不法份子用不同的藉口，利用年青人想「搵快錢」心態，招募他們作出違法行為。警方重申未成年人士一樣需要負上刑事責任，年青人切勿輕信犯罪集團的藉口，引致前途盡毀。

警呼籲業界如有懷疑 應與警方聯絡

警方重申，「串謀詐騙」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可以判處監禁14年。另外，由於電騙案件嚴重和普遍，警方會根據《有組織合罪案嚴重罪行條例》向法庭申請加刑。

此外，警方感謝在案中提供協助的虛擬貨幣交易店鋪，他們為迅速提供閉路電視片段和相關交易紀錄，令到警方可以鎖定犯罪集團成員身份和犯案手法。

警方呼籲，如果同類型的虛擬貨幣店鋪發現有可疑人士頻繁購買虛擬貨幣，並且持續將貨幣傳入不同電子錢包，應主動查詢對方購買虛擬貨幣的目的。如有懷疑，可致電香港警方的防騙易熱線18222作出查詢或者舉報。

警方亦呼籲的士業界，在接載長者時，如果發現長者神情慌張，或者對目的地知吾以對，不妨詢問長者是否需要幫助，從而防止騙案發生，幫助長者避免損失。