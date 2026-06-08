有汗出無糧出｜中環贊善里逾20工人拉橫額追薪　涉款逾$400萬

中環贊善里一個興建中的住宅大廈地盤爆出欠薪風波。今早（8日）9時許，逾20名地盤工人及清潔工在地盤外，拉起寫有「有汗出冇糧出」的橫額追討薪金，指控開工一年半，現被拖欠2至3個月薪金，涉款超過400萬元。警方接報到場處理，現階段安排工人到勞工處申訴。



中環贊善里一個地盤今早（8日）9時許有13男10女工人到場拉橫額申訴，包括地盤工人及清潔工。（陳佩瑩攝）

中環贊善里一個地盤今（8日）早9時許有13男10女到場拉橫額申訴，包括地盤工人及清潔工。（陳佩瑩攝）

中環贊善里一個地盤今（8日）早9時許有13男10女到場拉橫額申訴，包括地盤工人及清潔工。（陳佩瑩攝）

中環贊善里一個地盤今早9時許有13男10女到場拉橫額申訴，包括地盤工人及清潔工，有地盤工人接受《香港01》訪問，指他們負責大廈玻璃幕牆的工作，由今年開始遭二判拖欠薪金，今年1月中至5月只收到2個月薪金，近3個月「完全無糧出」，估計有約40名工人被拖欠薪金，每人欠薪約10多萬。

負責噴油工作的鄭小姐及彭小姐受訪指，不清楚大判與二判關係，惟提到雙方無合理解釋，只是「一個禮拜拖一個禮拜，一個月拖一個月，係咁拖」。有受訪工人稱相信大判有付款予二判，指控二判一直拖欠薪金。警方接報到場處理，現階段安排工人到勞工處申訴。