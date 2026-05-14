有汗出無糧出｜橫洲公屋地盤二判失蹤　三判工人堵路追討90萬欠款

元朗橫洲一個房屋署公屋地盤今早（14日）發生勞資糾紛。近30名三判地盤雜工，疑因二判陷入財困「走佬」，遭拖欠4月份薪金及工料費共約90萬元。大批工人在地盤外拉起橫額抗議，期間一度用圍欄堵塞馬路阻擋車輛進出地盤。大判及勞工處人員其後到場了解，勞工處正為工友登記資料，冀盡快解決事件。



工人將寫有「不要做無賴」等字眼的白底紅字橫額掛在膠圍欄上，並拉出馬路中心抗議。

工人拉橫額擋混凝土車

今早約8時半，約20至30名工友聚集在元朗橫洲一個房屋署公屋地盤外追討欠薪。從現場照片可見，大批工人將寫有「不要做無賴」等字眼的白底紅字橫額掛在膠圍欄上，並拉出馬路中心抗議。期間一輛駛至的混凝土車被逼停下，無法進入地盤。

網上圖片可見，工人堵路追薪期間，一輛駛至的混凝土車被逼停下，無法進入地盤。

二判剛中標數月疑財困失蹤 拖欠90萬元血汗錢

香港建造業總工會理事長周思傑今早接獲工友求助後，隨即趕赴現場了解情況。周思傑表示，涉事工人為三判的地盤雜工，行動主要為追討今年4月份的薪金。據大判及三判向工會透露，涉事的二判中標承接該地盤工程僅數個月，但近期疑因陷入財困而不知所終，連累三判工人有汗出無糧出。周思傑指出，事件總涉款約90萬元，當中80萬元為工友的血汗人工，其餘10萬元則為工料費。

事發後，地盤大判及勞工處人員已派員到場了解，並安排與涉事工友進行對話及資料登記。工會希望在各方協調下，能夠於日內妥善解決工友的欠薪問題。