荃灣中心停電停水｜關愛隊今晚10時起洗樓　逾80殘疾院友需撤走

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場大範圍停電停水，千戶居民受影響。至晚上約10時，再有年長居民需由救護員送往仁濟醫院治理。



葵青民政事務專員梁乘龍晚上約9時半交代事件，稱關愛隊將於今晚約10時起，在受影響的5座住宅樓宇「洗樓」，尋找可能需要協助的居民。另外，荃灣及葵青民政事務處已開放多個政府場地作臨時庇護中心；社會福利署檢視受影響殘疾院舍情況後，認為院舍環境不適合院友今晚逗留，故再開放兩個社區會堂，供逾80名需撤離的院友暫住。



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荃灣中心大停電影響約1,000戶居民，晚上約10時，再有年長居民需救護員送院。（林振華攝）

梁乘龍稱，荃灣民政處於今早約11時45分接獲關愛隊及荃灣中心管理處通報，發現屋苑有電力故障，導致第6至10座、合共5座大廈停電，涉及約1,000個單位；事發數小時後，再開始接報指食水供應亦暫停。最新資訊顯示，停電未能在今晚夜間解決。由於事件涉及多個範疇，影響居民生活，故民政事務總署與政府啟動跨部門協調機制，荃灣民政處安排全區共19隊關愛隊到場，發布最新資訊、協助居民取水及帶有需要長者到其他地方休息等；葵青關愛隊亦會出動支援。水務署則在較早時已安排水箱及水車到場向居民供水。

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荃灣中心大停電影響多座樓宇及商場，水務署派出水車及水箱為受影響居民供水。（林振華攝）

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至今已有近100名居民已經或將會入住當局開設的臨時庇護中心，當局已安排專車免費接送。除安排有一般需要的年長居民入住荃景圍體育館庇護中心外，考慮到部分居民飼養寵物，當局亦特別開放西樓角路荃灣民政事務處的場地作專屬庇護中心。另外，梁乘龍指有部分居民決定入住酒店，或到親友家中暫住。

荃灣中心大停電，受影響大廈樓下貼出消防裝置失效通告。（林振華攝）

被問到事發接近半日，為何決定於晚上10時才開始「洗樓」，梁乘龍表示，當局已在受影響大廈門口設服務櫃枱，有關愛隊隊員在場協助。由於今日是工作日，他們在支援行動期間，得知不少居民因出外上班或上學，獲悉停電後選擇在外晚膳過後才回家，當局想透過「洗樓」準確知道有多少受影響居民留守家中，故認為此時「洗樓」是適當時機。他又稱，民政處及關愛隊成員今晚會通宵在場執勤，協助有需要的居民。

荃灣中心大停電，葵青民政事務專員梁乘龍晚上交代事件。

立法會議員郭芙蓉早前透露，是大廈電錶房內的變壓器（火牛）爆炸並燒毀，共有兩組電力的火牛受破壞。她指由於火牛損壞情況非常嚴重，管理處已發出緊急通告。根據專業工程人員的最新評估，預計要到明天（6月9日）中午12時左右，才能陸續恢復供電。

涉事總掣房煙霧瀰漫。（新界地區生活連線 影片截圖）

荃灣區議員曾大則在社交平台貼出管理處通告，指管理處現正安排承辦商進行共兩組1600安培、一組2500 安培空氣斷路器（ACB）緊急更換工程。搶修期間，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場的大堂電閘、大堂冷氣機、升降機服務、公共照明設施、閉路電視系統、電視接收系統及供水系統及所有單位內電力供應均受影響。

​如街坊有任何緊急物資需要、搬運協助（如送物資上樓），或有任何突發個案需要轉介，請致電6676 9981 / 6676 9533聯絡議員及關愛隊。據了解，荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，會開放給有需要居民登記，晚上7時後可暫住。

荃灣中心大停電影響多座住宅及商場，傍晚約7時，天津樓有婦人身體不適，救護員接報到場將她送院。（林振華攝）

保安局的緊急事故監察及支援中心已啟動和運作中，由各相關部門人員實時密切監察情況，統籌協調各部門全力應對緊急情況。

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中電發言人回覆《香港01》查詢表示，今日（8日）上午約11時45分，荃灣中心懷疑因客戶設備出現故障，影響屋苑個別大廈約1,000名客戶的電力供應。中電隨即派員到場檢查，確認中電供電設備及供電正常。大廈電工正在搶修，完成後中電即可重新接駁電力供應。

中電的客戶經理到場與大廈管理處及受影響院舍密切聯繫，了解他們的需要。中電社區支援隊亦已主動聯絡民政事務處、區議員及地區關愛隊，與他們保持緊密溝通和協調，為受影響客戶提供臨時照明工具及流動電池作應急支援，協助居民應對停電。

管理處貼出通告，預計明日（9日）中午始恢復電力。（荃灣區議員曾大Facebook）