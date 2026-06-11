太古城母女命案｜街坊擺鮮花致意　留言：活著的要堅強

太古城廬山閣48歲母親與12歲女兒昨日（10日）先後墮樓身亡，屋苑街坊對事件莫不感到震驚和難過，有熱心巿民現場平台擺放鮮花致意，留言：「願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」



太古城昨日（10日）發生墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

中午時份，太古城廬山閣外的平台擺放了數束鮮花，其中一束花貼有一張便利貼，寫上「Rest in Peace願安息 願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」

太古城廬山閣外的平台擺放了數束鮮花。（黃偉民攝）

街坊陳太對事件表示震驚，她的單位面向平台，昨日早上7、8點聽到嘈吵聲，平息一會，至9點左右再次嘈起來，她望出平台赫見有人倒臥地上。沒料至晚上，再有人墮樓，而死者更是一對母女。

另一名街坊孫太稱，不清楚死者家庭狀況，但認為若親友未適合處理，警方或社會福利署應接走女童，以免讓她留在家中。

太古城廬山閣兩母女，昨日（10日）先後墮樓身亡。（黃偉民攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！