太古城母女命案｜街坊擺鮮花致意 留言：活著的要堅強
撰文：黃偉民
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太古城廬山閣48歲母親與12歲女兒昨日（10日）先後墮樓身亡，屋苑街坊對事件莫不感到震驚和難過，有熱心巿民現場平台擺放鮮花致意，留言：「願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」
中午時份，太古城廬山閣外的平台擺放了數束鮮花，其中一束花貼有一張便利貼，寫上「Rest in Peace願安息 願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」
街坊陳太對事件表示震驚，她的單位面向平台，昨日早上7、8點聽到嘈吵聲，平息一會，至9點左右再次嘈起來，她望出平台赫見有人倒臥地上。沒料至晚上，再有人墮樓，而死者更是一對母女。
另一名街坊孫太稱，不清楚死者家庭狀況，但認為若親友未適合處理，警方或社會福利署應接走女童，以免讓她留在家中。
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