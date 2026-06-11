太古城母女命案｜婦為公院社工　女童曾送心理科　多方專家曾接觸

太古城廬山閣一對48歲與12歲母女，昨日（10日）先後墮樓身亡，慘劇引發社會關注；有市民獻花悼念。



消息稱，墮斃婦人生前於公立醫院任職醫護心理服務社工，女童昨早揭發母親墮樓後，已曾被送往東區醫院，且看過心理服務科。婦人上司亦是註冊臨床心理學家，事發後，亦已前往東區醫院見過女童；同時，社署亦有派員到東區醫院接觸女童。



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太古城昨日（10日）兩宗墮樓案，48歲母親及12歲女兒相繼身亡。（黃偉民攝）

慘劇發生於昨日（10日）上午9時24分，案中12歲女童報案，稱其母親墮樓倒臥平台。救援人員到場，證實姓黃（48歲）女住戶當場不治。

據了解，事發前黃婦曾與女兒因教育問題爭執，之後自行入房。女兒後來在客廳聽到媽媽大叫，入房後不見其蹤影，其後從窗戶發現媽媽倒臥在樓下平台。女童之後亦被送院，再由父親陪同回家；直至昨晚7時21分，該12歲女童亦墮樓，當場不治。

死者家屬今早到西環域多利亞公眾殮房辦理認屍手續，逗留一個多小時後離開，全程默言不語，匆匆離去。

今日有熱心巿民在大廈平台擺放鮮花致意，留言：「願來生再沒痛苦過著開心安穩的生活 活著的要堅強！保重！」

立法會議員（社福界）兼香港社會服務聯會行政總裁陳文宜早前接受《香港01》訪問時稱，對事件感到悲痛，現階段要全力支援兩位死者的家屬，並持續檢視相關危機介入機制，防止同類悲劇再次發生。尤其年僅12歲驚悉摯親輕生後，屬於高風險情況，必須密切跟進。

太古城廬山閣兩母女，昨日（10日）先後墮樓身亡。（黃偉民攝）

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝早前稱，面對至親或相熟朋友自殺離世，當時人本身的自殺風險會增加，因此對自殺遺屬的支援是十分重要，當時人須主動尋求協助，又或其親友察覺異樣，亦可協助為他/她找尋協助。

葉兆輝表示，不清楚事主母女的家庭狀況，只是女戶主面對教育問題，卻選擇以極端方法處理； 他強調「辦法比困難多」，遇到困難要願意尋求協助；身邊親友亦要提高自殺風險的認知和警覺性，及早介入。

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