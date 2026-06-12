23歲內地女碩士生　受害人變騙徒　涉4宗$100萬假冒官員騙案被捕

一名報稱來港讀碩士的23歲內地女子涉嫌假冒官員進行4宗電話騙案，騙款約100萬港元。警方調查後，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該女子，她現正被扣留調查。據了解，疑犯本身亦是騙案的受害者，之後被犯罪集團利用，再向其他人行騙。



警方檢獲大量證物。（黃偉民攝）

東九龍總區重案組第3B隊梁曼宜督察陳述案情，指警方於5月下旬至6月上旬，接獲2名受害人報案，均稱收到不明來電，對方自稱內地執法人員，指控受害人涉及內地的犯罪活動，不但要求受害人簽署保密協議，亦會索取保證金。

受害人因擔心涉案，急於證明清白，不虞有詐，按騙徒指示到指定地點將現金交予一名自稱特務調查人員。後來受害人將事件告知家人，始發現受騙。

東九龍總區刑事部迅速展開調查，翻查閉路電視片段，成功鎖定一名女疑犯的身份。人員於前日（6月10日）中午時份，當被捕人在紅磡區向一名受害人展示虛假的警察委任證，訛稱特務收取騙款時，當場以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名23歲女子。疑犯報稱是來港修讀碩士課程的內地生，現正被扣留調查。警員當場起回港幣7萬元的騙款。

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警方調查後相信被捕人本身亦是受害人，之後再向其他人行騙。警員發現她一共牽涉4宗同類案件，並在其寓所檢獲另一張虛假的警察委任證、一張虛假的內地執法人員工作證、用以製作保密協議的電腦及影印機。事件受害人年齡介乎20至42歲，分別為3男1女，其中一名受害人亦是本地大學修讀課程的內地生。

警方呼籲，市民如有懷疑可致電東九龍總區重案組3B隊 3661 0105查詢，又重申無論是內地或本地執法人員均不會要求市民交付現金、轉帳匯款或簽署保密協議，而假扮特務的騙徒與受害人會面時，會穿著整齊及出示虛假的官方證件，市民切勿信以為真，應核實及檢查，慎防受騙。此外，當市民收到自稱執法人員的電話，並提出相關要求，市民應提高警覺，如有懷疑可致電警方「防騙易」熱線18222作查詢。

梁曼宜表示，「以欺騙手段取得財產」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高判監10年，市民切勿以身試法。