海關截查3件日本寄港郵包　追查下拘一女子　檢161支受管制減肥針

香港海關於6月14日和15日檢獲161支懷疑含有第一部毒藥的抗肥胖症針劑，估計市值約15萬元，並拘捕一名31歲女子。



海關人員於6月14日在空郵中心查驗三件從日本抵港的郵包。經查驗後，海關人員在包裹內發現並檢獲144支懷疑含有第一部毒藥的受管制抗肥胖症針劑。

跟進調查後，海關人員於翌日（15日）採取監控遞送行動，在位於土瓜灣的收貨地址拘捕一名31歲的女收件人，並在上址再檢獲17支懷疑含有第一部毒藥的受管制抗肥胖症針劑。案件仍在調查中，該名被捕人士現獲准保釋。

香港海關於本周初檢獲161支懷疑含有第一部毒藥的抗肥胖症針劑，拘捕一名31歲女子。（海關提供圖片）

根據《進出口條例》，任何人在沒有有效入口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動的事宜。